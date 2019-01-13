«عدل الوفاق»: مساعٍ لتحويل السجون إلى مراكز إصلاح وتأهيل

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 13 يناير 2019, 09:30 صباحا
نزلاء في سجن معيتيقة. (أرشيفية: الإنترنت)

كشف وزير العدل في حكومة الوفاق الوطني، محمد لملوم ، عن سعي الوزارة إلى تحويل السجون التقليدية إلى مراكز تأهيل وإصلاح بالطرق النموذجية.

وأكد في لقاء عقده مع اتحاد هيئة تدريس علم الاجتماع، والخدمة الاجتماعية بالجامعات الليبية ضرورة أن يكون العاملون في المؤسسات الإصلاحية من حملة المؤهلات العلمية المتخصصة.

وشدد الوزير على ضرورة الاستفادة من تجارب الدول في مجال البحوث الجنائية، والتركيز على أهمية التعاون مع مركز بحوث الخبرة القضائية.

ونوه إلى ضرورة إنشاء مركز للبحوث الجنائية، يشرف عليه أساتذة وبحاث في علم الاجتماع، لتحديد أنواع الجريمة ومشكلاتها وأماكن انتشارها، وغير ذلك من قضايا وموضوعات متعلقة بالبحوث الجنائية.

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