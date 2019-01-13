وزير المالية: حلول جذرية لمشكلات «أملاك الدولة»

وزير المالية المفوض فرج بومطاري خلال زيارته مصلحة أملاك الدولة. (وزارة المالية)

قال وزير المالية المفوض، فرج بومطاري، إن زيارته مصلحة أملاك الدولة جاءت للوقوف على الإشكاليات التي تعرقل سير عمل المصلحة لدراستها وإيجاد حلول جذرية لتخطيها، لتقوم المصلحة بعملها على الوجه المطلوب.

وحسب الصفحة الرسمية لوزارة المالية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، فقد اسمتع الوزير خلال الزيارة التي جرت أمس الأحد إلى شروح من رئيس مجلس إدارة المصلحة، حيث قدم تقريرًا عن نشاط المصلحة وعملها والإشكاليات التي تواجهها.

وتطرق اللقاء إلى تحفيز الموظفين من خلال زيادة مرتباتهم وعلاوة التمييز والتأمين الطبي أسوة بباقي الجهات.

رافق الوزير خلال الزيارة وكيل الوزارة لمصلحة أملاك الدولة، ومديرو شؤون الوزارة والشؤون القانونية والإدارية الخميس بزيارة عمل إلى مصلحة املاك الدولة.

