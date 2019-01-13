حملة توعوية في بني وليد ضد استعمال السلاح في «المناسبات الاجتماعية»

أطلقت منظمة «وادي دينار» الخيرية بمدينة بني وليد، حملة توعوية ضد استعمال السلاح في المناسبات الاجتماعية تحت شعار «لا تقتلني بفرحتك».

وقال رئيس المنظمة سامي الثومي لـ«بوابة الوسط»، اليوم السبت، إن الحملة «جاءت حرصًا منا للحد من استعمال الأسلحة النارية في المناسبات الاجتماعية، التي نتج عنها إصابة بعض الأشخاص بسب الأعيرة العشوائية في المناسبات الاجتماعية».

وأوضح الثومي أن الحملة انطلقت أمس الجمعة ببعض المساجد في بني وليد عبر تخصيص خطبة الجمعة، للحديث عن الجانب الشرعي في استعمال السلاح وترهيب وترويع الناس، خاصة المرضى.

وطالب رئيس منظمة وادي دينار الخيرية ببني وليد، بـ«فرض إجراءات وقائية مشددة لمنع خطر وقوع حوادث نخسر فيها مزيدًا من الأروح، ونندم حينما لا ينفع الندم نتيجة طلقة طائشة أو حركة خاطئة أثناء اللعب بالسلاح في المناسبات».