لجنة الوقود ببني وليد تضع شرطًا جديدًا لتزويد المخابز بـ«الديزل»

طالبت لجنة أزمة الوقود والغاز المنزلي بالمجلس البلدي بني وليد، اليوم السبت، أصحاب المخابز العاملة بالمدينة بضرورة إحضار صورة من ترخيص مزاولة النشاط ساري المفعول للمخبز، لتزويدها بوقود النافتة (الديزل).

وأوضح عضو لجنة أزمة الوقود والغاز، حاتم التويجر لـ«بوابة الوسط» إنه سيجري تزويد أصحاب المخابز بوقود (الديزل) لضمان استمرارها في العمل وتقديم رغيف الخبز للمواطنين داخل البلدية، داعيًا أصحاب المخابز إلى مراجعة اللجنة بمقرها في ديوان البلدية أثناء ساعات الدوام الرسمي.

وأضاف التويجر، أن أزمة نقص الوقود التي تشهدها بلدية بني وليد «في طريقها إلى الانفراج»، منوهًا إلى أنه يجري تزويد كافة المحطات العاملة بالوقود باستمرار لإنهاء الازدحام الذي تشهده بعض المحطات في المدينة.

وتشهد مدينة بني وليد، منذ أيام، ازدحامًا أمام محطات بيع الوقود، واصطفاف طوابير الانتظار للسيارات والمواطنين أمامها من أجل التزود بالبنزين، بالإضافة إلى الغاز المنزلي.