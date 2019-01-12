بسبب موجة البرد.. بلدية غريان تعلق الدراسة بالمدارس والجامعة يومي الأحد والإثنين

صورة تداولها نشطاء تظهر تساقط الثلوج في غريان. (فيسبوك)

أعلنت بلدية غريان، اليوم السبت، تعليق الدراسة بجامعة غريان وكافة المدارس في البلدية بسبب «موجة البرد الشديد التي تعصف بمنطقة الجبل الغربي، خاصة مدينة غريان وما صاحبها من هطول للثلوج وما تتوقعه مصلحة الأرصاد الجوي من ازدياد شدة هذه الموجة خلال اليومين القادمين».

وقالت بلدية غريان عبر صفحتها على «فيسبوك» إنه «قد تم الاتفاق بين البلدية وإدارة الجامعة وأغلب مسؤولي التعليم بالمدينة على أن يكون يوما الأحد والإثنين عطلة رسمية لجميع المؤسسات التعليمية من مدارس ومعاهد وكليات؛ حفاظًا على صحة أبنائنا وبناتنا الأعزاء».

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وكان مراقب التعليم في بلدية غريان عمر شنقارو، أعلن في وقت سابق اليوم تعليق الدراسة «استثنائيًّا» بكافة المدارس التابعة للمراقبة يوم غدٍ الأحد، و«إلغاء الطابور الصباحي طيلة فترة موجة البرد حفاظًا على صحة أبنائنا التلاميذ» بسبب برودة الطقس واحتمال سقوط ثلوج على المدينة، وفق ما نشرته صفحة المراقبة على «فيسبوك».

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لكن وكيل وزارة التعليم بحكومة الوفاق الوطني، عدل جمعة، قال إن الوزارة سمحت «لإدارات المؤسسات التعليمية بإلغاء الطابور الصباحي فقط طيلة أيام موجة البرد»، مؤكدًا «أن يوم غدٍ الأحد يوم دراسي عادي بكافة المؤسسات التعليمية» وفق ما نشرته وزارة التعليم عبر صفحتها على «فيسبوك».

وتداول نشطاء، عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا تظهر تساقط الثلوج على مدينة غريان غرب البلاد، اليوم السبت، جراء انخفاض درجات الحرارة الذي يتوافق مع منخفض جوي على أغلب المناطق الساحلية مع هطول أمطار وحبات البرد، وسقوط الثلوج على المناطق الجبلية، بحسب ما أعلنه المركز الوطني للأرصاد.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن «تتأثر أغلب مناطق شمال ليبيا بامتداد لمنخفض جوي يتحرك شمال شرق المتوسط مدعومًا بتبريد في طبقات الجو العليا تنتج عنه تقلبات جوية مصحوبة بانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ورياح نشطة إلى قوية»، وفق وكالة الأنباء الليبية في طرابلس.