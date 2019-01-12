«الكتيبة 166»: بتعليمات من المشير حفتر قواتنا تنتقل إلى الجنوب

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 12 يناير 2019, 09:00 مساء
رتل من السيارات العسكرية تابع لـ«الكتيبة 166 مشاة»12 يناير 2019. (الصفحة الرسمية للكتيبة)

أعلنت «الكتيبة 166 مشاة» انتقالها بـ«كامل عتادها وأفرادها» إلى الجنوب بتعليمات من القائد العام، المشير خليفة حفتر.

ونشرت «الكتيبة 166 مشاة» على صفحتها بموقع «فيسبوك»، السبت، صورًا لرتل من السيارات العسكرية وهي في طريقها إلى الجنوب.

ولفتت «الكتيبة 166 مشاة» إلى أن الكتيبة ذاهبة لـ«تنفيذ أمر الموت في جنوب ليبيا ضمن مهمة جديدة».

يذكر أن لقائد العام للقوات المسلحة الليبية، المشير خليفة حفتر، اجتمع السبت بـ«قادة وآمري الكتائب بالطوق الأمني لتطهير الجنوب الليبي»، وفقًا لما نقلته الصفحة الرسمية لكتيبة طارق بن زياد المقاتلة‏ على «فيسبوك».

رتل من السيارات العسكرية تابع لـ«الكتيبة 166 مشاة»12 يناير 2019. (الصفحة الرسمية للكتيبة)
رتل من السيارات العسكرية تابع لـ«الكتيبة 166 مشاة»12 يناير 2019. (الصفحة الرسمية للكتيبة)
رتل من السيارات العسكرية تابع لـ«الكتيبة 166 مشاة»12 يناير 2019. (الصفحة الرسمية للكتيبة)
رتل من السيارات العسكرية تابع لـ«الكتيبة 166 مشاة»12 يناير 2019. (الصفحة الرسمية للكتيبة)
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