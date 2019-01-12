شركة البريقة: قافلة الوقود الثالثة في طريقها إلى الجنوب

سبها - بوابة الوسط: رمضان كرنفودة | السبت 12 يناير 2019, 08:11 مساء
شاحنات نقل الوقود ضمن الشحنة الأولى التي وصلت قبل اسبوعين إلى سبها. (تصوير: رمضان كرنفودة)

قال عضو مجلس إدارة شركة البريقة لتسويق النفط والغاز المهندس محمد رحيل، اليوم السبت، إن قافلة الوقود الثالثة التي خصصتها الشركة لتزويد مناطق الجنوب ستصل إلى مستودع سبها النفطي مساء غد الأحد.

وأضاف رحيل لـ«بوابة الوسط» أن القافلة الثالثة تحمل نحو ستة ملايين لتر من الوقود (بنزين وديزل)، بالإضافة إلى 45 طن غاز طهي، منوهًا إلى أنه «سيتم تزويد مناطق قيرة وبراك والبوانيس، مباشرة من القافلة قبل الوصول إلى مستودع سبها».

وأكد عضو مجلس إدارة شركة البريقة لتسويق النفط والغاز، المهندس محمد رحيل، أن الشركة تثمن الجهود الأمنية المبذولة لحماية صهاريج الوقود إلى المنطقة الجنوبية.

يشار إلى أن قافلة الوقود الثالثة إلى الجنوب قادمة من مستودع مصراتة النفطي، وتأتي في إطار توفير إمدادات المنطقة من الوقود بعد توقف دام لأشهر نتيجة الظروف الأمنية التي تشهدها المنطقة الجنوبية.

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