السوق الموازية: العملات الدولية تغلق تعاملات اليوم على ارتفاع

أغلقت العملة الأميركية تعاملاتها في السوق الموازية على ارتفاع طفيف أمام الدينار الليبي، اليوم السبت، لتسجل 4.355 دينار، مقابل 4.34 دينار نهاية الأسبوع الماضي.

كما سجل سعر صرف اليورو 4.96 دينارمقابل 4.95 الذي سجله نهاية الأسبوع الماضي، وأيضًا الجنيه الاسترليني الذي افتتح تعاملات الأسبوع بارتفاع إلى 5.44 دينار، مقابل 5.37 دينار أول من أمس الخميس.

كذلك زادت الليرة التركية إلى 0.80 دينار اليوم مقابل 0.79 دينار، والدينار التونسي إلى 1.41 دينار، مقابل 1.40 نهاية الأسبوع.

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