عيسى عبدالمجيد يتهم مركزًا بحثيًا بتشويه مكون التبو

عضو المجلس الوطني الانتقالي وممثل مكون التبو في المجلس سابقًا، عيسى عبدالمجيد. (أرشيفية: الإنترنت)

اتهم عضو المجلس الوطني الانتقالي وممثل مكون التبو في المجلس سابقًا، عيسى عبدالمجيد، جهات بحثية وإعلامية بارتكاب مغاطات في حق التبو وترويج ما وصفه بـ«هراءات واتهامات باطلة بقصد تشويه هذا المكون».

وأكد عبدالمجيد في بيان أصدره، على خلفية تقرير نشره أحد المراكز البحثية يتحدث عن مخطط «إسرائيلي - تشادي» يستهدف منطقة الكفرة الليبية بمشاركة قيادات من التبو، رفضه ما أورده التقرير، منتقدًا الجهات الإعلامية التي تداولته، وصفحات التواصل الاجتماعي التي قال إن أصحابها هم «شخصيات محسوبة على تيار أيديولوجي معروف بمواقفه ضد التبو»، دون أن يسمي هذه الشخصيات.

واعتبر عبد المجيد في بيانه أن المركز البحثي الذي نشر التقرير المشار إليه يتضمن «تزوير وتجاوزات وتشويه ضد التبو، وهي أمور ضد القانون والأعراف المهنية»، مطالبًا المركز بتقديم «اعتذار رسمي للتبو، وإلا سيتم محاسبته واتخاذ ما يلزم حيال ذلك».