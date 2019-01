«تعليم الوفاق» تدرس تدشين أكبر مكتبة رقمية للتعليم الليبي

المفوض بوزارة التعليم في حكومة الوفاق الوطني، عثمان عبدالجليل. (أرشيفية: الإنترنت)

قالت وزارة التعليم في حكومة الوفاق الوطني، اليوم السبت، إنها «تدرس تدشين بوابة العلوم الليبية، كمشروع حضاري رقمي فارق في تاريخ التعليم» على شبكة الإنترنت، مشيرة إلى أن هذا المشروع يأتي «ضمن مشروع تشترك فيه السعودية والإمارات ومصر».

وأوضحت الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك» أن المشروع الليبي سيتيح «كافة مصادر العلوم والمعرفة والتعليم، ضمن بوابة إلكترونية يتم توفيرها مجانًا للتلاميذ والطلبة والمعلمين والأساتذة وكافة المواطنين الليبيين، محتوية على أضخم المكتبات الرقمية ومحركات البحث الدولية في كافة مجالات العلوم والمعرفة.

وأضافت الوزارة أن المفوض بوزارة التعليم، عثمان عبدالجليل، «كلف لجنة وزارية متخصصة زيارة وزارة التعليم المصرية ولقاء المعنيين بها يوم أول من أمس الخميس 10 يناير 2019، لتحديد معالم وخصائص المشروع التألفي العربي للتعليم الرقمي.

وذكرت أن اللجنة ضمت كلاً من مستشار الوزارة للدراسات العليا الدكتور محمود البوعزي، ومدير إدارة الدراسات العليا بالوزارة الدكتور سعيد معيوف، وكبير المحررين بعلوم الطب الحيوي الدكتور أمين بريدان، ومدير تحرير مجلة العلوم البيطرية المفتوحة بجامعة طرابلس الدكتور إبراهيم الدغيس، ومدير تقنيات ميكنة التقييم بالوزارة المهندس إبراهيم جميل، وبحضور الملحق الأكاديمي بالقاهرة الدكتور صلاح جويلي.

وأكدت الوزارة أن «السمات الأساسية لمشروع بوابة العلوم الليبية تتمثل في إقامة مكتبة رقمية للتعليم الليبي، كموقع وطني تعليمي متكامل، وتضم في مكوناتها:

1- مناهج وشروح وإيضاحات ودلائل تدريب مقررات كافة المواد الدراسية من الروضة إلى نهاية المرحلة الثانوية بالعربية والإنجليزية، بما فيها بوابات المعلمين والطلبة والمفتشين، وبما يوطد هدف الفهم والاستيعاب بدل الحفظ والتلقين للعلوم والمهارات ذات الاحتياج بسوق العمل في كافة العلوم.

2- أكبر كنوز العلم والمعرفة وأغنى مصادر العلوم المتخصصة التي بها ملايين الكتب والمجلات والدراسات والتقارير والبحوث المتوفرة بالعالم، باللغتين العربية والإنجليزية، في كافة المواضيع.

وتشمل عروض مواد تعليمية وبحثية عالية الجودة وفائقة الوضوح والفهم، وبمحتوى تعليمي مشوق من نصوص وصور وعروض مرئية في كافة التخصصات والمهن، ومكتبات الأفلام الوثائقية والتعليمية المصاحبة.

3- قواعد البيانات الشاملة ومحركات البحث العلمي لكافة دوريات المجلات العلمية والكتب والتقارير ورسائل البحوث (ماجستير ودكتوراه) والإنسيكلوبيديا والمعاجم والمكتبات العلمية، بما تستوجبه حاجة القطاعات والمهن والتخصصات المختلفة، وبإمكان الباحث تحميل وطباعة وتخزين ما يشاء منها:

Academic Search Complete, Adam Matthew, Adis, Almandhouma, Arabase, Atomic Training, Britanica Academic, Britanica Digital Learning, Butterfly, CABI, Cambridge Education, Cambridge University Press, Cell Press, Cengage, Chemspider, Clarivate, Clinical Trials, ClinicalKey, Compendex, CQ Press, Crown, Discovery Education, Doctrinal Plus, eBook Series, EBSCO, EBSCO Arab, EcoLink, EduSearch, eJournals, Elsevier, Emerald, Endnote, ePrep, Explora, FSTA, Gale, Geofacets, Humanindex, IEEE, IET, Incision, Incites, IOP Publishing, Islamic Info, Lexus Nexus, Lippincott Williams & Wilkins, MarinLit, Me Books, Medline, Nano, National Gographic, OEB, Oneclickdigital, Palgrave MacMillan, Press Reader, ProQuest, Royal Society of Chemistry, Sage, ScienceDirect, SciVal, Scopus, Springer Nature, Taylor & francis, Walters & Kluwer, Web of Science, Wiley, WolfRam, zbMATH, Zinio,

ونوهت وزارة التعليم إلى أنه «من المنتظر أن تقام ورشة عمل بالوزارة، فيها يتم تسليط الضوء على هوية وخصائص بوابة العلوم الليبية، محتوياتها، الاستهداف وآلية ومتطلبات العمل بها، وكافة الإيضاحات بخصوص التسجيل والمتابعة والمتطلبات الفنية واللوجستية المختلفة بالخصوص».