«اقتصاد البريقة» تحذر المخابز المخالفة من سحب الرخص ومخصصات الدقيق

أجدابيا - بوابة الوسط: صلاح ناصف | السبت 12 يناير 2019, 04:25 مساء
جولة مراقب اقتصاد البريقة بأحد المخابز في البلدية. (الإنترنت)

حذرت مراقبة الاقتصاد في بلدية البريقة، صباح اليوم السبت، أصحاب المخابز العاملة في البلدية من تسجيل أية مخالفة للقانون بعد استلام مخصصات الدقيق، مؤكدة أنها ستضطر إلى «سحب الرخص ومخصصات الدقيق من المخبز المخالف للقوانين المعمول بها».

وقال مكتب الإعلام لـ«بوابة الوسط»، اليوم السبت، إن ذلك «جاء بعد الجولة الميدانية التي قام بها مراقب اقتصاد البريقة، أحمد طاهر المقريف، إلى منطقتي بشر والعرقوب للإطلاع على سير العمل في المخابز العاملة في المنطقتين للتأكد من وصول رغيف الخبز إلى المواطنين والمقيمين بالشكل المطلوب».

وأضاف أن مراقب الاقتصاد في بلدية البريقة «أصدر تعليماته باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخابز المخالفة للقوانين واللوائح الصادرة عن طريق وزارة الاقتصاد بالحكومة الموقتة»، مشددًا على أنه «في حال سُجِّلت أية مخالفة سيتم سحب الرخصة وحجب مخصصات الدقيق عن المخبز المخالف للقوانين المعمول بها».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

نيكي هايلي وإيفانكا ترامب من الأسماء المرشحة لرئاسة البنك الدولي
دولى
أهلي بنغازي يفوز على فريق حسين داي الجزائري
رياضة محلية
استقرار أسعار العملات الأجنبية في السوق السوداء خلال أسبوع
ليبيا
وزيرة خارجية النرويج: لقد خذلنا ليبيا بعد تدخل «الناتو» في 2011
ليبيا
غوتيريش يندد بـ«اغتصاب» النساء من جهات حكوميّة وغير حكوميّة: على «الوفاق» التدخل
ليبيا
«جريدة الوسط»: سلامة يبحث عن «خلطة» آمنة لعقد الملتقى الوطني الليبي
ليبيا
قزيط: البعثة الأممية ستعقد لقاء دوليا مهما في طرابلس بخصوص الترتيبات الأمنية
ليبيا
في العدد 164: زيارة سلامة للجزائر.. وشروط وهواجس الملتقى الوطني.. وجدل قانون ...
ليبيا
نشرة فرنسية تتحدث عن «جهود مكثفة» لتوحيد الجيش الليبي
ليبيا
الدولار يواصل التراجع في السوق الموازية
ليبيا
الأرصاد تحذر المواطنين من طقس الجمعة: تقلبات جوية مصحوبة بسقوط أمطار
ليبيا
للمرة الأولى منذ توقيفه.. روسيا تدخل على خط الاتصالات في قضية هنيبال القذافي
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

هذه الفاكهة لتجنب تسوس الأسنان