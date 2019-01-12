«اقتصاد البريقة» تحذر المخابز المخالفة من سحب الرخص ومخصصات الدقيق

جولة مراقب اقتصاد البريقة بأحد المخابز في البلدية. (الإنترنت)

حذرت مراقبة الاقتصاد في بلدية البريقة، صباح اليوم السبت، أصحاب المخابز العاملة في البلدية من تسجيل أية مخالفة للقانون بعد استلام مخصصات الدقيق، مؤكدة أنها ستضطر إلى «سحب الرخص ومخصصات الدقيق من المخبز المخالف للقوانين المعمول بها».

وقال مكتب الإعلام لـ«بوابة الوسط»، اليوم السبت، إن ذلك «جاء بعد الجولة الميدانية التي قام بها مراقب اقتصاد البريقة، أحمد طاهر المقريف، إلى منطقتي بشر والعرقوب للإطلاع على سير العمل في المخابز العاملة في المنطقتين للتأكد من وصول رغيف الخبز إلى المواطنين والمقيمين بالشكل المطلوب».

وأضاف أن مراقب الاقتصاد في بلدية البريقة «أصدر تعليماته باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخابز المخالفة للقوانين واللوائح الصادرة عن طريق وزارة الاقتصاد بالحكومة الموقتة»، مشددًا على أنه «في حال سُجِّلت أية مخالفة سيتم سحب الرخصة وحجب مخصصات الدقيق عن المخبز المخالف للقوانين المعمول بها».