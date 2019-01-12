مالطا تحتضن اجتماعات (5+5).. وليبيا على جدول الأعمال

اجتماع سابق لدول «5+5»

أعلن مكتب خدمة العمل الخارجي في بروكسل أن الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، ستمثل الاتحاد في اجتماعات دول غرب المتوسط، المعروفة بـ«5+5»، الخميس والجمعة المقبلين، في فاليتا، عاصمة مالطا.

تعقد الاجتماعات على مستوى وزراء خارجية الدول المعنية: إسبانيا وفرنسا وإيطاليا واليونان ومالطا من جهة، والمغرب والجزائر وتونس وليبيا وموريتانيا من جهة أخرى.

ويمثل اجتماع «5+5» فرصة لـ«مناقشة صريحة» حول قضايا البحر الأبيض المتوسط، وفي مقدمتها الهجرة وتغير المناخ والوضع في ليبيا.

وقال وزير الخارجية المالطي كارميلو أبيلا، الذي يرأس اللقاء، إن الاجتماع المقبل «5+5» يمثل فرصة لمناقشة صريحة بشأن الأمور الملحة في منطقة البحر المتوسط.

ويعتبر هذا الاجتماع هو الخامس عشر لحوار وزراء خارجية دول غرب المتوسط.

وقال الوزير أبيلا: «يبقى البحر الأبيض المتوسط ​​في جوهر ملف علاقاتنا الخارجية، مع الهدف الشامل لإحلال السلام والاستقرار والنمو المستدام في المنطقة».

وأضاف أن الهدف من الحوار هو تأمين تعاون أوثق بين بلدان أوروبا الجنوبية ودول المغرب العربي، وأنه يوفر فرصة لتبادل صريح للآراء حول القضايا الإقليمية المهمة ذات الاهتمام المشترك والمتبادل، مثل الوضع في ليبيا، وعملية السلام في الشرق الأوسط، ومنطقة الساحل، بالإضافة إلى قضايا مثل الهجرة والمناخ.

ومن المقرر أن ينضم إلى الاجتماع الأمين العام لاتحاد المغرب العربي، ورئيس مؤسسة «آنا ليند»، والأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط​​، ورئيس الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط ​​بصفة مراقب.