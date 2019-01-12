مالطا تحتضن اجتماعات (5+5).. وليبيا على جدول الأعمال

بروكسل - بوابة الوسط: علي أوحيدة | السبت 12 يناير 2019, 03:13 مساء
اجتماع سابق لدول «5+5»

أعلن مكتب خدمة العمل الخارجي في بروكسل أن الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، ستمثل الاتحاد في اجتماعات دول غرب المتوسط، المعروفة بـ«5+5»، الخميس والجمعة المقبلين، في فاليتا، عاصمة مالطا.

تعقد الاجتماعات على مستوى وزراء خارجية الدول المعنية: إسبانيا وفرنسا وإيطاليا واليونان ومالطا من جهة، والمغرب والجزائر وتونس وليبيا وموريتانيا من جهة أخرى.

ويمثل اجتماع «5+5» فرصة لـ«مناقشة صريحة» حول قضايا البحر الأبيض المتوسط، وفي مقدمتها الهجرة وتغير المناخ والوضع في ليبيا.

وقال وزير الخارجية المالطي كارميلو أبيلا، الذي يرأس اللقاء، إن الاجتماع المقبل «5+5» يمثل فرصة لمناقشة صريحة بشأن الأمور الملحة في منطقة البحر المتوسط.

ويعتبر هذا الاجتماع هو الخامس عشر لحوار وزراء خارجية دول غرب المتوسط.

وقال الوزير أبيلا: «يبقى البحر الأبيض المتوسط ​​في جوهر ملف علاقاتنا الخارجية، مع الهدف الشامل لإحلال السلام والاستقرار والنمو المستدام في المنطقة».

وأضاف أن الهدف من الحوار هو تأمين تعاون أوثق بين بلدان أوروبا الجنوبية ودول المغرب العربي، وأنه يوفر فرصة لتبادل صريح للآراء حول القضايا الإقليمية المهمة ذات الاهتمام المشترك والمتبادل، مثل الوضع في ليبيا، وعملية السلام في الشرق الأوسط، ومنطقة الساحل، بالإضافة إلى قضايا مثل الهجرة والمناخ.

ومن المقرر أن ينضم إلى الاجتماع الأمين العام لاتحاد المغرب العربي، ورئيس مؤسسة «آنا ليند»، والأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط​​، ورئيس الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط ​​بصفة مراقب.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

نيكي هايلي وإيفانكا ترامب من الأسماء المرشحة لرئاسة البنك الدولي
دولى
أهلي بنغازي يفوز على فريق حسين داي الجزائري
رياضة محلية
استقرار أسعار العملات الأجنبية في السوق السوداء خلال أسبوع
ليبيا
وزيرة خارجية النرويج: لقد خذلنا ليبيا بعد تدخل «الناتو» في 2011
ليبيا
غوتيريش يندد بـ«اغتصاب» النساء من جهات حكوميّة وغير حكوميّة: على «الوفاق» التدخل
ليبيا
«جريدة الوسط»: سلامة يبحث عن «خلطة» آمنة لعقد الملتقى الوطني الليبي
ليبيا
قزيط: البعثة الأممية ستعقد لقاء دوليا مهما في طرابلس بخصوص الترتيبات الأمنية
ليبيا
في العدد 164: زيارة سلامة للجزائر.. وشروط وهواجس الملتقى الوطني.. وجدل قانون ...
ليبيا
نشرة فرنسية تتحدث عن «جهود مكثفة» لتوحيد الجيش الليبي
ليبيا
الدولار يواصل التراجع في السوق الموازية
ليبيا
الأرصاد تحذر المواطنين من طقس الجمعة: تقلبات جوية مصحوبة بسقوط أمطار
ليبيا
للمرة الأولى منذ توقيفه.. روسيا تدخل على خط الاتصالات في قضية هنيبال القذافي
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

هذه الفاكهة لتجنب تسوس الأسنان