السوق الموازية: الدولار ينخفض واليورو والاسترليني عند مستوى الخميس

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 12 يناير 2019, 02:53 مساء

انخفض سعر صرف العملة الأميركية أمام الدينار الليبي اليوم السبت في تعاملات السوق الموازية، في حين استقر سعر صرف العملتين الأوروبية والبريطانية، وكذلك كل من الليرة التركية والدينار التونسي.

فقد سجل سعر الدولار الأميركي 4.33 دينار اليوم، مقابل 4.34 دينار الخميس الماضي، وبذلك تواصل العملة الأميركية تذبذبها صعودًا وهبوطًا بين 4.40 دينار الذي سجلته أول يناير الجاري وحتى 4.31 دينار الذي بلغته في 6 يناير الجاري.

في حين سجل سعر صرف اليورو 4.95 دينار دون تغيير عن السعر الذي سجله نهاية الأسبوع الماضي، وأيضًا الجنيه الإسترليني الذي افتتح تعاملات الأسبوع دون تغيير عند 5.37 دينار.

كذلك بقيت الليرة التركية عند سعر صرف 0.793 دينار والدينار التونسي عند 1.40 دينار، وذلك استقرارًا عند مستوى نهاية الأسبوع، حسب صفحات متداولة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

  

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