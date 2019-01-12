غوتيريس : تعطل ضخ 60% من المياه بسبب انعدام الصيانة والتخريب بالجنوب الليبي

النهر الصناعي. (أرشيفية الإنترنت)

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن الجنوب الليبي شهد خلال الفترة الماضية أعمال تخريب وانعدام صيانة أدت إلى تعطيل قرابة ثلث مضخات المياه الجوفية، التي توفر 60% من المياه العذبة في ليبيا، مضيفًا أن هذا فرض ضغطًا إضافيًا على محطات تحلية المياه القديمة والكثيفة الاستخدام للطاقة في الشمال، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي لفترة أطول على المستوى الوطني.

وفي تقريره حول الأوضاع في ليبيا، ذكر غوتيريس أن الجنوب الليبي لا يزال يعاني التدهور في الظروف الاجتماعية والاقتصادية، وأن الصراع الذي دار في سبتمبر الماضي في العاصمة طرابلس عطّل محطة الطاقة الرئيسية التي تزود الجنوب بالكهرباء، ما فاقم الوضع الإنساني بانقطاع في التيار الكهربائي دام خمسة أيام.

وأوضح أن سوء حالة الخدمات وارتفاع تكلفة السلع الذي يعانيه الجنوب فاقم الإحباط بين المواطنين، مما أدى إلى بزوغ حركات احتجاجية، بما في ذلك تهديدات بمنع تدفق المياه والنفط إلى الشمال.

وعن الوضع الأمني، قال الأمين العام إنه شهد عدة حوادث سجلت زيادة في عمليات الاختطاف للحصول على فدية، مشيرًا إلى أنه في 14 أكتوبر الماضي، حاولت عناصر من الأمن المحلي جنوب أم الأرانب تحرير رهائن من الخاطفين، مما أسفر عن إصابة حوالي اثنى عشر شخصًا.

وأشار إلى توسيع الجيش لنفوذه في الجنوب، وتعيين قائد «قوة الصاعقة» في الجيش رئيسًا لغرفة عمليات مشتركة للجنوب في 6 سبتمبر، لافتًا إلى أنه في 17 أكتوبر، أنشأ الجيش أيضًا مجموعة عمليات جديدة لحوض مرزق، لتحل محل غرفة العمليات السابقة التي أنشأتها في 2017 الجهات الأمنية الرئيسية من قبيلة التبو. وأن الجيش واصل القيام بغارات جوية متفرقة على الجماعات التشادية المتمردة العاملة في الأراضي الليبية.