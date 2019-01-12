غوتيريس: الحالة الأمنية في المنطقة الشرقية ظلت هادئة نسبيًا

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 12 يناير 2019, 02:10 مساء
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش. (الإنترنت)

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، إن الحالة الأمنية في المنطقة الشرقية ظلت هادئة نسبيًا خلال الأربعة أشهر الأخيرة.

وأكد الأمين العام للأمم المتحدة، في سياق تقريره الصادر في 10 يناير الجاري، عن التطورات السياسية والأمنية في ليبيا وخلال الفترة من 24 أغسطس الماضي وحتى الشهر الجاري، أنه أبلغ عن وقوع اشتباكات متفرقة بين قوات الجيش الليبي و«بقايا قوة حماية درنة»، مشيرًا إلى أن الجيش بسط سيطرته على معظم المدينة.

وقدم تقرير الأمين العام، لمحة عن حالة حقوق الإنسان والحالة الإنسانية في البلاد، وبين الأنشطة التي اضطلعت بها البعثة الأممية منذ صدور التقرير السابق في 24 أغسطس 2018.

وأشار إلى أن «مسلحين مجهولين حاولوا في 17 أكتوبر الماضي، «دون جدوى»، اغتيال رئيس إقليم برقة الاتحادي، فيما أرسل في 21 أكتوبر الماضي الجيش تعزيزات عسكرية إلى قاعدته في الكفرة تأهبًا لشن هجوم واسع النطاق لمكافحة الجماعات التشادية المتمردة في ليبيا».

وأفاد التقرير بأن «الجيش الليبي اعتقل عدة شخصيات سياسية وعسكرية بارزة يزعم أنها تعارض القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر، بما في ذلك عميد بلدية بنغازي السابق اللواء أحمد العريبي، ما أدى إلى تنظيم عدد من الشباب في 21 أكتوبر الماضي مظاهرة في بنغازي، طالبوا خلالها بالكشف عن مصير العريبي».

وتابع التقرير، أنه في 16 أكتوبر، دعا المتظاهرون في بنغازي كلًا من مجلس النواب والمجلس الرئاسي ومجلس الدولة إلى الاستقالة، وقررت الحكومة الموقتة أن تستعيض عن عمداء بلديات بنغازي والساحل وتازربو بلجان توجيهية، وهي خطوة قوبلت بانتقادات شعبية على نطاق واسع».

وسلط التقرير الضوء على منطقة الهلال النفطي، مشيرًا إلى أنها شهدت استقرارًا إلى حد كبير خلال الفترة المشمولة بالتقرير.

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