نشرة الصيد: البحر شديد الاضطراب وارتفــاع الموج يصل إلى 5 أمتار في شحات

حذر مركز الأرصاد الجوية اليوم السبت، من هبوب رياح شمالية غربية و غربية قوية إلى عاصفة على أغلب السواحل الليبية، تتراوح سرعتها بين 25 إلى 35 عقدة.

كما حذر المركز في نشرة الصيد البحري من اضطراب البحر وارتفاع الموج في الساحل من رأس اجدير إلى سرت، ومن الخليج إلى طبرق، حيث سيكون شديد الاضطراب مساء السبت على ساحل شحات التي يصل فيها ارتفاع الموج إلى خمسة أمتار.

وبالنسبة للساحل من رأس اجدير إلى سرت، توقعت النشرة سقوط أمطار من حين لآخر، تتخللها خلايا من السحب الرعدية، فيما توقعت بالنسبة للساحل من الخليج إلى طبرق، سقوط أمطار متفرقة تكون غزيرة على الجبل الأخضر تصحبها خلايا من السحب الرعدية وسقوط حبات من البرد أحيانًا.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

ـ سقوط أمطار من حين لآخر تتخللها خلايا من السحب الرعدية ونزول حبات البرد هذا اليوم، والاحتمال وارد لظهور شاهقة مائية في عمق البحر على بعض السواحل نهار اليوم.

ـ الرياح شمالية غربية إلى غربية سرعتها ما بين 20 إلى 35 عقدة.

ـ البحر مضطرب وارتفاع الموج يتراوح ما بين 2.5 إلى 4 أمتار.

ـ درجة حرارة سطح البحر 16 إلى 18 درجة مئوية.

ـ الرؤية ضعيفة إلى متوسطة بسبب اضطراب وارتفاع الموج.

الساحل من الخليج إلى طبرق

ـ السماء مغطاة جزئيًا بالسحب، مع سقوط أمطار متفرقة، وتكون غزيرة على الجبل الأخضر، تصحبها خلايا من السحب الرعدية، وسقوط حبات من البرد أحيانًا.

ـ الرياح غربية إلى شمالية غربية، وتصل سرعتها إلى ما بين 20 إلى 35 عقدة.

ـ ارتفاع الموج يتراوح ما بين 2 إلى 4 أمتار، يصل هذه الليلة على ساحل شحات إلى 5 أمتار.

ـ البحر مضطرب إلى قليل الاضطراب، ويكون هذه الليلة شديد الاضطراب على ساحل شحات.

ـ درجة حرارة سطح البحر ما بين 16 إلى 18 درجة مئوية، والرؤية متوسطة إلى ضعيفة بسبب اضطراب وارتفاع الموج.