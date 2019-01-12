نشرة الصيد: البحر شديد الاضطراب وارتفــاع الموج يصل إلى 5 أمتار في شحات

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 12 يناير 2019, 01:38 مساء

حذر مركز الأرصاد الجوية اليوم السبت، من هبوب رياح شمالية غربية و غربية قوية إلى عاصفة على أغلب السواحل الليبية، تتراوح سرعتها بين 25 إلى 35 عقدة.

كما حذر المركز في نشرة الصيد البحري من اضطراب البحر وارتفاع الموج في الساحل من رأس اجدير إلى سرت، ومن الخليج إلى طبرق، حيث سيكون شديد الاضطراب مساء السبت على ساحل شحات التي يصل فيها ارتفاع الموج إلى خمسة أمتار.

وبالنسبة للساحل من رأس اجدير إلى سرت، توقعت النشرة سقوط أمطار من حين لآخر، تتخللها خلايا من السحب الرعدية، فيما توقعت بالنسبة للساحل من الخليج إلى طبرق، سقوط أمطار متفرقة تكون  غزيرة على الجبل الأخضر تصحبها خلايا من السحب الرعدية وسقوط حبات من البرد أحيانًا.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت
ـ سقوط أمطار من حين لآخر تتخللها خلايا من السحب الرعدية ونزول حبات البرد هذا اليوم، والاحتمال وارد لظهور شاهقة مائية في عمق البحر على بعض السواحل نهار اليوم.

ـ الرياح شمالية غربية إلى غربية سرعتها ما بين 20 إلى 35 عقدة.

ـ البحر مضطرب وارتفاع الموج يتراوح ما بين 2.5 إلى 4 أمتار.

ـ درجة حرارة سطح البحر 16 إلى 18 درجة مئوية.

ـ الرؤية ضعيفة إلى متوسطة بسبب اضطراب وارتفاع الموج.

الساحل من الخليج إلى طبرق
ـ السماء مغطاة جزئيًا بالسحب، مع سقوط أمطار متفرقة، وتكون  غزيرة على الجبل الأخضر، تصحبها خلايا من السحب الرعدية، وسقوط حبات من البرد أحيانًا.

ـ الرياح غربية إلى شمالية غربية، وتصل سرعتها إلى ما بين 20 إلى 35 عقدة.

ـ ارتفاع الموج يتراوح ما بين 2 إلى 4 أمتار، يصل هذه الليلة على ساحل شحات إلى 5 أمتار.

ـ البحر مضطرب إلى قليل الاضطراب، ويكون هذه الليلة شديد الاضطراب على ساحل شحات.

ـ درجة حرارة سطح البحر ما بين 16 إلى 18 درجة مئوية، والرؤية متوسطة إلى ضعيفة بسبب اضطراب وارتفاع الموج.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

نيكي هايلي وإيفانكا ترامب من الأسماء المرشحة لرئاسة البنك الدولي
دولى
أهلي بنغازي يفوز على فريق حسين داي الجزائري
رياضة محلية
استقرار أسعار العملات الأجنبية في السوق السوداء خلال أسبوع
ليبيا
وزيرة خارجية النرويج: لقد خذلنا ليبيا بعد تدخل «الناتو» في 2011
ليبيا
غوتيريش يندد بـ«اغتصاب» النساء من جهات حكوميّة وغير حكوميّة: على «الوفاق» التدخل
ليبيا
«جريدة الوسط»: سلامة يبحث عن «خلطة» آمنة لعقد الملتقى الوطني الليبي
ليبيا
قزيط: البعثة الأممية ستعقد لقاء دوليا مهما في طرابلس بخصوص الترتيبات الأمنية
ليبيا
في العدد 164: زيارة سلامة للجزائر.. وشروط وهواجس الملتقى الوطني.. وجدل قانون ...
ليبيا
نشرة فرنسية تتحدث عن «جهود مكثفة» لتوحيد الجيش الليبي
ليبيا
الدولار يواصل التراجع في السوق الموازية
ليبيا
الأرصاد تحذر المواطنين من طقس الجمعة: تقلبات جوية مصحوبة بسقوط أمطار
ليبيا
للمرة الأولى منذ توقيفه.. روسيا تدخل على خط الاتصالات في قضية هنيبال القذافي
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

هذه الفاكهة لتجنب تسوس الأسنان