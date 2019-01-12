بينها ليبيا.. التعاون الإسلامي: 10 منح دراسية للدول الأعضاء في المنظمة

صورة أرشيفية لأحد اجتماعات منظمة التعاون الإسلامي. (الإنترنت)

أعلنت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، أن المعهد الباكستاني للهندسة والعلوم التطبيقية، قدم 10 منح دراسية على مستوى الدراسات العليا للمرشحين من الدول الأعضاء في المنظمة.

وقال مدير مكتب التعاون الدولي بوزارة التعليم في حكومة الوفاق الوطني الدكتور سلطان عبدالنبي، في بيان نشرته الوزارة، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن برنامج " PIEAS" للمنح الدراسية يهدف إلى مساعدة دول منظمة التعاون الإسلامي في تنمية مواردها البشرية، خاصة في مجال العلوم والتكنولوجيا النووية ويوفر الدعم الكامل لمتابعة الدراسات لمدة عامين.

وطالب مدير مكتب التعاون الدولي بوزارة التعليم في حكومة الوفاق، الراغبين في التقديم، ومعرفة المستندات المطلوبة، الدخول إلى موقع المعهد: masroor@piacas.edu.pk.