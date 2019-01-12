مستشفى الجلاء يتسلم جثتين لشخصين قتلا طعنًا وذبحًا في بنغازي

بنغازي - بوابة الوسط: سالم العبيدي | السبت 12 يناير 2019, 12:11 مساء
قسم المشرحة البشرية (ثلاجة حفظ الموتى) بمستشفى الجلاء للجراحة والحوادث (بوابة الوسط)

تسلم مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث، جثتين لشخصين قتل أحدهما طعنًا بسلاح أبيض وآخر قتل ذبحًا بمناطق متفرقة في مدينة بنغازي، شرق البلاد.

وقالت مصادر أمنية وطبية متطابقة في تصريحات إلى «بوابة الوسط»، اليوم السبت، إن المستشفى تسلم جثمان المواطن عثمان سعيد الجبالي نجم (42 عامًا) بعد أن تم العثور عليه مقتولًا بعدة طعنات في الجسم بسلاح أبيض، بمنطقة سيدي خليفة.

وأوضحت المصادر، أن المستشفى تسلم أيضًا جثمان الشاب المهدي عبدالجليل المنفي (32 عامًا) الذي عثر عليه داخل  منــزله في منطقة الكيش صباح أمس الجمعة، مقتولًا ذبحًا بسلاح أبيض.

وأضافت، أنه سيتم عرض الجثتين على الطب الشرعي، بعد تسليمها من قبل مركز شرطة سيدي خليفة ومركز شرطة الفويهات، التي تنتظر التقارير حتى تباشر التحقيقات فورًا في الواقعتين.

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