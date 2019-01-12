الأرصاد: تقلبات جوية وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على شمال البلاد

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 12 يناير 2019, 11:52 صباحا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تتأثر أغلب مناطق شمال البلاد بامتداد لمنخفض جوي يتحرك شمال شرق المتوسط، مدعومًا بتبريد في طبقات الجو العليا، ينتج عنه تقلبات جوية مصحوبة بانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

كما توقع المركز أن تكون الرياح نشطة إلى قوية مع سقوط أمطار متوسطة إلى جيدة، وتكون غزيرة على أغلب المناطق الساحلية، تصحبها خلايا من السحب الرعدية أحيانًا وحبات البرد، مشيرًا إلى احتمالية سقوط الثلوج على المناطق الجبلية.

وتتراوح درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها على أغلب مناطق الشمال ما بين (10-16مْ) ولاتتجاوز (8مْ) على المرتفعات الجبلية. وتسجل درجات الحرارة انخفاضًا ملحوظًا أثناء الليل والصباح الباكر على أغلب المناطق.

كما توقع المركز أن تصل درجات الحرارة إلى الصفر المئوي على المرتفعات الجبلية، بينما يميل الطقس للاستقرار النسبي على أغلب مناطق الوسط والجنوب، نتيجة تأثير المرتفع الجوي الذي يتمركز على الجزائر. وتتراوح درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها هذا اليوم على مناطق الجنوب الغربي ما بين (10-15مْ) وعلى مناطق الجنوب الشرقي ما بين (20 – 24مْ) وتميل للانخفاض أثناء الليل والصباح الباكر.

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