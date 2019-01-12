«آثار الموقتة» تنظم ملتقى حول الاتجار بالممتلكات الثقافية في شحات

نظمت مصلحة الآثار التابعة للحكومة الموقتة، ملتقى بمدينة شحات لمناقشة الاتفاقية الموقعة بين حكومة الوفاق والولايات المتحدة بشأن الإتجار بالممتلكات الثقافية.

وقال المكتب الإعلامي في تصريح تلقته «بوابة الوسط»، إن الملتقى حضره رئيس المصلحة الدكتور أحمد حسين، ومدراء الإدارات والمراقبات والمكاتب، ولفيف من المهتمين بالموروث الثقافي.

وأضاف أن الحاضرين ناقشوا بنود الاتفاقية بين البلدين، ونقاط الخلل بها.

وتتضمن الاتفاقية فرض الولايات المتحدة قيودًا على الواردات على فئات من المواد الأثرية التي تمثل التراث الثقافي الليبي، والتي يرجع تاريخها إلى 12000 قبل الميلاد. خلال عام 1750 م والمواد العثمانية من ليبيا التي يرجع تاريخها إلى الفترة من 1551 إلى 1911 م.

وتهدف القيود إلى الحد من الحافز على النهب والاتجار بالبشر، وهي من بين الطرق العديدة التي تحارب بها الولايات المتحدة تمويل الإرهاب وتعطل السوق العالمية في الآثار غير القانونية، وتستمر هذه القيود في فرض قيود مماثلة تنفذها الحكومة الأمريكية على أساس طارئ في 5 ديسمبر 2017.

وأوضحت الخارجية الأمريكية في حينها، أن اتفاقية الملكية الثقافية التي تم التفاوض عليها من قبل وزارة الخارجية، بموجب القانون الأمريكي، الذي ينفذ اتفاقية اليونسكو لعام 1970 بشأن وسائل تحريم ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة تؤكد التزام الولايات المتحدة بعلاقتنا مع ليبيا، مشيرة إلى أنه يؤكد التزامنا العالمي بحماية التراث الثقافي والحفاظ عليه.