الدولية للهجرة: عودة 164 مهاجرا غير شرعي من النيجر إلى بلادهم

مغادرة مهاجرين إلى بلادهم من ليبيا. (صورة من منظمة الهجرة)

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة، عودة 164 مهاجرا غير شرعي من النيجر إلى بلادهم عبر مطار مصراتة الدولي، ضمن برنامج العودة الطوعية.

وأوضحت المنظمة في بيان عبر موقعها الرسمي، أن الفرق التابعة للمنظمة تواصل تقديم المساعدات اللازمة للمهاجرين غير الشرعيين في ليبيا بدعم من الصندوق الائتماني للاتحاد الأوروبي.

وكانت «الدولية للهجرة»، قالت في أغسطس الماضي، إنها ساهمت في ترحيل أكثر من عشرة آلاف مهاجر من ليبيا، من خلال برامجها للعودة الطواعية، لافتة إلى زيادة أعداد المهاجرين المحتجزين في ليبيا بشكل يثير القلق.

وتحدثت المنظمة عن «زيادة مثيرة للقلق» في أعداد المهاجرين واللاجئين الذين جرى اعتراضهم وإعادتهم إلى ليبيا خلال الأشهر الماضية، لافتة إلى تضاعف أعدادهم من 5500 مهاجر إلى 9300 مهاجر بين العامين 2017 و2018.

وأطلقت منظمة الهجرة برامج العودة الطوعية للمهاجرين من ليبيا، في العام 2016، في إطار مبادرة التعاون مع الاتحاد الأوروبي لحماية المهاجرين وإعادة إدماجهم، وبتمويل من الصندوق الائتماني الأوروبي للطوارئ من أجل أفريقيا.