الشرطة التونسية تضبط مخطوطات أثرية مهربة من ليبيا

عناصر من الشرطة التونسية. (أرشيفية: الإنترنت)

تمكنت الأجهزة الأمنية بمنطقة المحمدية بتونس من ضبط 6 مخطوطات ومجلدات قديمة في منطقة بن عروس التونسية مهربة من ليبيا.

وأشارت صحيفة «الشروق» التونسية في تقرير لها إلى قيام السلطات التونسية بحجز المخطوطات و3 وسطاء وفتح تحقيق بالقضية التي سيتم من خلالها توجيه الاتهام لهؤلاء بالاتجار بقطع أثرية من دون ترخيص قانوني، بعد أن تم الاستيلاء عليها وتهريبها من متاحف موجودة في ليبيا إبان أحداث العام 2011.

وأضافت الصحيفة أن تلك الآثار كانت بحوزة شبكة متاجرة بالآثار تنشط بين تونس وبنزرت وليبيا، مؤكدة أنه تم التخطيط لبيعها بقيمة فاقت الـ1.5 مليون دينار.