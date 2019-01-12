اليوم.. إعادة محاكمة 14 مصريًا في قضية «العائدون من ليبيا»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 12 يناير 2019, 08:34 صباحا
دار القضاء العالي. (أرشيفية: الإنترنت)

تبدأ اليوم السبت، محكمة مصرية، إعادة محاكمة 14 متهمًا بالانضمام لجماعة «تكفيرية مسلحة» في القضية المعروفة إعلاميًا بـ «العائدون من ليبيا».

وصدر ضد المتهمين حكم من محكمة مغايرة يتراوح ما بين الإعدام شنقاً والسجن، إلا أن المتهمين طعنوا على هذه الأحكام أمام محكمة النقض (أعلى محكمة مصرية) التي قبلت الطعن وقضت بإعادة محاكمتهم أمام محكمة أخرى.

وقالت تحقيقات النيابة العامة، إن المتهمين ضبطوا بمنفذ السلوم أثناء العودة من دولة ليبيا، لقيامهم بالضلوع في أعمال عنف وإرهاب خارج الأراضى المصرية، والتخطيط لاستهداف المنشآت داخل البلاد.

وأسندت النيابة للمتهمين ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها وتستخدم الإرهاب وسيلة لتحقيق تلك الأهداف، ومد تلك الجماعة بالأموال اللازمة والأسلحة رغم علمهم بوسائلها، وأن الجماعة استخدمت أسلحة نارية وعبوات ناسفة وأسلحة بيضاء لتنفيذ مخططاتها وأقر المتهم العاشر والمتهم الأول بحيازتها للقيام بجرائم أخرى وكانت الأدلة هي الدليل على تأسيس الجماعة والمنضمين إليها، وأكدت شهادة مجرى التحريات وجود جماعة قامت على هذا التأسيس.

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