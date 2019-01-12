كونتي: استقبال مهاجرين أنقذوا قبالة ليبيا مؤخرًا حالة استثنائية.. ولن نتخلى عن سياستنا الصارمة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 12 يناير 2019, 07:55 صباحا
رئيس الوزراء الإيطالي جيوسيبي كونتي يتحدث إلى الصحافيين بعد قمة بين الاتحاد الأوروبي وكوريا الجنوبية في مقر المجلس الأوروبي في بروكسل. (فرانس برس)

قال رئيس الحكومة الإيطالية جوزيبي كونتي، إن «خط الصرامة والحزم من جانب الحكومة لن يتغير تجاه المهاجرين، لكن إعلان حكومة بلاده استقبال نساء وأطفال من الذين كانوا عالقين مؤخراً على متن سفينتي الانقاذ الألمانيتين وتم إنزالهم في مالطا يشكل حالة استثنائية».

وأوضح رئيس الحكومة الإيطالية: «لكننا نريد أن تفي الدول الأخرى بالتزاماتها وأن تحترم القواعد الاوروبية. فإيطاليا لا يمكن أن تكون الوحيدة التي تفعل ذلك».

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وأشار إلى أنه سيلتقي يوم الاثنين المقبل المفوض الاوروبي لشؤون الهجرة واللجوء، ديمتريس أفراموبولوس، للحديث حول تقاسم أعباء إستضافة المهاجرين على المستوى الأوروبي.

وقال كونتي، على هامش حدث إقتصادي في العاصمة روما اليوم الجمعة، «سألتقي المفوض أفراموبولوس يوم الاثنين. لقد رأينا أن المفوضية الأوروبية أدارت بصورة مباشرة عملية إنزال المهاجرين (الاخيرة) في مالطا. ونحن سعداء لذلك، لأن خطنا كان دائما الإدارة الاوروبية المشتركة، والآن المفوضية تأخذ الامور بين يديها».

وكان رئيس الوزراء المالطي جوزيف موسكات قد أعلن قبل يومين عن موافقة ثماني بلدان أوروبية، من بينها إيطاليا، على تقاسم المهاجرين الذين أنقذوا قبالة ليبيا والعالقين منذ الشهر الماضي قبالة مياه بلاده. ولكن نائب رئيس الوزراء، وزير الداخلية الايطالي، ماتيو سالفيني وصف اتفاق الدول الاوروبية على استقبال الـ 49 مهاجراً بـ«الرضوخ لابتزازات مهربي البشر».

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