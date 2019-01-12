انطلاق مسابقة «طبرق دار السلام» بمسجد الصادق الأمين

أطلق مكتب الأوقاف والشؤون الإسلامية في طبرق مساء أمس الجمعة مسابقة «طبرق دار السلام» بمسجد الصادق الأمين.

وقال مدير مكتب الأوقاف والشؤون الإسلامية بطبرق أجويدة ذاوود لـ«بوابة الوسط» السبت إن «المسابقة يشرف عليها قسم القران الكريم والسنة النبوية بمكتب أوقاف طبرق».

ولفت إلى أن المسابقة تشمل «حفظ وتجويد القران الكريم والوعظ والخطابة ورواية الحديث بإشراف عدد من المسؤولين بمكتب أوقاف طبرق».

وأشار أجويدة ذاوود إلى أن المسابقة سوف تستمر لمدة «يومين وقذ يضاف لها يوم آخر وذلك لكثرة عدد المشاركين الذين تجاوز عددهم 100 متسابق من عدد من مراكز التحفيظ في منطقة البطنان بالكامل».