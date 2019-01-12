مجلس التخطيط الوطني يبحث توحيد إدارة الشركة الليبية الأفريقية للطيران

عقد مجلس التخطيط الوطني بالعاصمة طرابلس، اجتماع مع عدد من المسؤولين في الشركة الليبية الافريقية للطيران القابضة لبحث كيفية توحيد مجلس إدارتها.

وقال رئيس مجلس التخطيط الوطني الدكتور مفتاح الحرير لـ«بوابة الوسط» السبت إن «الاجتماع جاء في إطار مساهمة المجلس في توحيد المؤسسات العامة التي تعاني إزدواجية في إدارتها العليا بما ينسجم واستحقاقات هذه المرحلة».

وأضاف: «هذا الاجتماع من ضمن سلسلة اجتماعات تعقد بشأن توحيد المؤسسات التي تعاني من ازدواجية في ادارتها العليا، حيث جرى استعراض المشاكل والمعوقات التي تواجه الشركة الليبية الافريقية للطيران القابضة».

ولفت الحرير إلى أن الاجتماع ركز على «شركة الخطوط الجوية الليبية لما تعانيه من ازدواج في ادارتها العليا حيث جرى الاتفاق تشكيل مجلس إدارة الشركة وذلك بالتنسيق والتشاور مع مجلس إدارة الشركة الليبية الافريقية للطيران القابضة التابعة للحكومة الموقتة بما يضمن تفعيل دور الشركة والرقي بخدماتها لتخفيف معاناة المسافرين».

وأشار الدكتور مفتاح الحرير إلى أن الاتفاق خلص إلى أن «تكون مدينة بنغازي هي المقر الرئيسي للشركة واتخاذ ما يلزم من اجراءات لتنفيذه».

حضر الاجتماع رئيس لجنة توحيد المؤسسات العامة حتيوش فرج حتيوش ورئيس مجلس إدارة الشركة الليبية الافريقية للطيران القابضة سعيد الحضيري وعضو مجلس إدارة الشركة الليبية الافريقية للطيران القابضة خليل المجعي.