الجهيناوي: ننسق مع ليبيا حول القمة العربية التي ستحتضنها تونس

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 11 يناير 2019, 11:48 مساء

قال وزير الخارجية التونسي، خميس الجهيناوي، إن بلاده تنسق مع ليبيا حول الدورة العادية الثلاثين للقمة العربية القادمة التي ستحتضنها تونس يوم 31 مارس 2019.

وكشفت الخارجية التونسية في بيان أن «الجهيناوي تلقى رسالة من نظيره الليبي محمد سيالة سلمها له المبعوث معتوق بوراي تتعلق بعلاقات التعاون بين البلدين الشقيقين».

ولفتت الخارجية التونسية إلى أن الجهيناوي أكد على «أهمية الإعداد الجيد للاستحقاقات الثنائية القادمة ومنها بالخصوص اللجنة العليا المشتركة التونسية الليبية».

كما أكد الجهيناوي على «دعم مختلف آليات التعاون الثنائي بما يمكن من تطوير الإطار القانوني المنظم للعلاقات بين البلدين والارتقاء بمستوى التعاون الثنائي وإعادة الحركية الاقتصادية والمبادلات التجارية إلى نسقها المعهود».

وجدد وزير الخارجية التونسي «التأكيد على مواقف تونس الثابتة الداعمة للشعب الليبي ولوحدة ليبيا»، مشيراً إلى «المساعي التي تبذلها في إطار آلية دول الجوار الرئيسية الثلاث تونس والجزائر ومصر للتوصل إلى حل سلمي للأزمة الليبية تحت رعاية الأمم المتحدة».

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