العثور على جثة امرأة مكبلة بمنطقة القويعة في طرابلس

جثة عثرة عليها في وقت سابق. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن قسم البحث الجنائي رأس الغزال القره بوللي، اليوم الجمعة، عن العثور على جثة امرأة مكلبة اليدين والفم مصابة بعيار ناري في الرأس ملقاة قرب الطريق الساحلي في منطقة القويعة بجوار سوق الخضار سابقًا في طرابلس.

وقال مكتب الإعلام بالقسم عبر صفحته على «فيسبوك»، إنّه «ورد صباح اليوم بلاغًا إلى مركز شرطة الخوالق عن وجود جثة بالقرب من الطريق الساحلي في منطقة القويعة بجوار سوق الخضار سابقًا على يمين الطريق في إتجاه الشرق».

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وأفاد التحريات بأنّ الجثة تعود لامرأة في العقد الثالث من العمر، متعرضة لإطلاق نار في الجانب الأيسر من الرأس وخروج الطلقة من الجهة الأخرى للرأس، ومكبلة الأيادي والفم بوثاق شديد الإحكام وترتدي ملابس منزلية، فيما لا يوجد عليها آثار تعذيب.

وأضاف أنه سيتم عرض الجثة على الطبيب الشرعي لمعرفة أسباب الوفاة، مؤكدين أنهم كلفوا وحدة البحث والتحري وجمع المعلومات بمعرفة هوية الجثة والجناة الذين ارتكبوا الجريمة.