العثور على جثة امرأة مكبلة بمنطقة القويعة في طرابلس

أجدابيا - بوابة الوسط: صلاح ناصف | الجمعة 11 يناير 2019, 09:27 مساء
جثة عثرة عليها في وقت سابق. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن قسم البحث الجنائي رأس الغزال القره بوللي، اليوم الجمعة، عن العثور على جثة امرأة مكلبة اليدين والفم مصابة بعيار ناري في الرأس ملقاة قرب الطريق الساحلي في منطقة القويعة بجوار سوق الخضار سابقًا في طرابلس.

وقال مكتب الإعلام بالقسم عبر صفحته على «فيسبوك»، إنّه «ورد صباح اليوم بلاغًا إلى مركز شرطة الخوالق عن وجود جثة بالقرب من الطريق الساحلي في منطقة القويعة بجوار سوق الخضار سابقًا على يمين الطريق في إتجاه الشرق».

العثور على جثة شاب مقتولا في مزدة

وأفاد التحريات بأنّ الجثة تعود لامرأة في العقد الثالث من العمر، متعرضة لإطلاق نار في الجانب الأيسر من الرأس وخروج الطلقة من الجهة الأخرى للرأس، ومكبلة الأيادي والفم بوثاق شديد الإحكام وترتدي ملابس منزلية، فيما لا يوجد عليها آثار تعذيب.

وأضاف أنه سيتم عرض الجثة على الطبيب الشرعي لمعرفة أسباب الوفاة، مؤكدين أنهم كلفوا وحدة البحث والتحري وجمع المعلومات بمعرفة هوية الجثة والجناة الذين ارتكبوا الجريمة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

غوتيريش يندد بـ«اغتصاب» النساء من جهات حكوميّة وغير حكوميّة: على «الوفاق» التدخل
ليبيا
«جريدة الوسط»: سلامة يبحث عن «خلطة» آمنة لعقد الملتقى الوطني الليبي
ليبيا
قزيط: البعثة الأممية ستعقد لقاء دوليا مهما في طرابلس بخصوص الترتيبات الأمنية
ليبيا
في العدد 164: زيارة سلامة للجزائر.. وشروط وهواجس الملتقى الوطني.. وجدل قانون ...
ليبيا
نشرة فرنسية تتحدث عن «جهود مكثفة» لتوحيد الجيش الليبي
ليبيا
الدولار يواصل التراجع في السوق الموازية
ليبيا
الأرصاد تحذر المواطنين من طقس الجمعة: تقلبات جوية مصحوبة بسقوط أمطار
ليبيا
للمرة الأولى منذ توقيفه.. روسيا تدخل على خط الاتصالات في قضية هنيبال القذافي
ليبيا
واينر: ليبيا أمام اختبار صعب في 2019 ونجاح سلامة يعتمد على جهود القوى الخارجية
ليبيا
سلامة: الانتخابات الرئاسية في ليبيا قبل نهاية العام الجاري
ليبيا
تكاليف الاستيراد تخنق إنتاج مصنع الشاحنات الوحيد في ليبيا
ليبيا
أبرزها الجنسية والسن.. 10 شروط في مشروع قانون انتخاب رئيس الدولة الليبية
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

المدير التنفيذي لـ«آبل» يحصل على راتب 16 مليون دولار