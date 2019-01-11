تفريغ 26.5 ألف طن من البنزين في ميناء بنغازي

الناقلة «أس دبليو جوليا أي» بميناء بنغازي

غادرت الناقلة «أس دبليو جوليا أي» التي تحمل علم بنما، بعد تفريغ حمولتها من وقود البنزين في ميناء بنغازي ( 160 كلم شرق مدينة أجدابيا) الذي يقدر بنحو 26.5 ألف طن.

وقال أحد موظفي ميناء بنغازي في تصريح إلى «بوابة الوسط»، اليوم الجمعة، إنَّ الناقلة النفطية رست الخميس الماضي وهي مسجَّلة في ميناء منروفيا، قادمة من دولة مالطا لتفريغ حمولتها من وقود البنزين في ميناء بنغازي.

وأضاف أنَّ الناقلة النفطية تابعة لشركة وكالة القبلي للتوكيلات الملاحية بصفتهم وكلاء السفينة وباسم المالك «يونايتد بروكت تنكرز» بقيادة الربان فيناي فاز، وتاريخ بناء الناقلة 2003.

وأشار المصدر إلى أنَّ مدة تفريغ الناقلة استغرق يومين متواصلين، وجرى تسفيرها بعد إتمام الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الناقلة.