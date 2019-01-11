حافظ القابسي رئيسًا للمجلس التسييري أجدابيا

أجدابيا - بوابة الوسط: صلاح ناصف | الجمعة 11 يناير 2019, 06:34 مساء
حافظ جبريل القابسي رئيس المجلس التسييري أجدابيا

أصدر مجلس الوزراء بالحكومة الموقتة قرارًا بإعادة تسمية المجلس البلدي أجدابيا إلى مجلس تسييري، وكلف بموجبه حافظ جبريل القابسي رئيسًا له.

وجاء القرار رقم (2) لسنة 2019، في مادتـه الأولى، الموافقة على إعادة تسمية المجلس البلدي لبلدية أجدابيا إلى مجلس تسييري بحيث يتم تشكيله، برئاسة حافظ جبريل عمر عبد الجواد القابسي، وعضوية كلٍ من: «ارحيم خالد فرج القابسي، بوزيد الكيلاني محمد، موسى عبد السلام مصطفى، غيث عيسى سليمان».

وطالب القرار في مادتـه الثانية العمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره، وإلغاء كل حكم يخالف أحكامه.

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