استقرار أسعار العملات الأجنبية في السوق السوداء خلال أسبوع

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 11 يناير 2019, 06:21 مساء
تباين أداء الدينار الليبي أمام العملات الدولية الأكثر تداولاً في السوق الموازية

اختتمت أسعار صرف العملات الأجنبية الأسبوع على استقرار نسبي، مقارنة بأسعارها مطلع الأسبوع في السوق السوداء. 

وعلى مدار الأسبوع تباين أداء الدينار الليبي أمام العملات الدولية الأكثر تداولاً في السوق الموازية، وذلك في حركة تراوحت بين العشرة قروش صعودًا وهبوطًا في التعاملات الصباحية والمسائية، قبل أن تختتم الخميس متقاربة من سعر السبت الماضي.

العملة الأميركية اختتمت الأسبوع عن سعر صرف 4.33 دينار لكل دولار، مقابل 4.34 دينار في بداية تعاملات الأسبوع، حسب متداولين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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كما استقر سعر صرف اليورو  بنهاية الأسبوع عند 4.94 دينار، مقارنة  بــ 4.9  دينار في بداية تعاملات الأسبوع، أما الجنيه الإسترليني فسجل 5.35 دينار، مقابل 5.39 دينار بفارق أربعة قروش هبوطًا.

وشهد سعر صرف الليرة التركية هبوطًا في تعاملات الخميس إلى 0.79 دينار مقابل 0.82 دينار، وسجل الدينار التونسي 1.40 دينار، مقارنة بـ1.42 دينار.

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