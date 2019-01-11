نجوى اليازجي.. قصة طالبة ليبية متفوقة في جامعة هارفارد الأميركية

وزير التعليم بحكومة الوفاق الوطني يستقبل الطالبة نجوى اليازجي

استقبلت وزارة التعليم بحكومة الوفاق الوطني الطالبة نجوى اليازجي التي سجلت تميزًا خلال دراستها في جامعة هارفارد الأميركية ، وهي الجامعة الأفضل في العالم حسب التصنيفات الدولية.

وأشارت الوزارة في بيان عبر صفحتها على «فيسبوك» إلى أنّ وزير التعليم الدكتور عثمان عبد الجليل، استقبل بديوان الوزارة في طرابلس الطالبة الليبية نجوى اليازجي، الدارسة بجامعة هارفارد، والموفدة للدراسة بالخارج لتحضير درجة الماجستير في العلاقات الدولية والتنمية البشرية.

يذكر أن الطالبة نجوى حصلت على الترتيب الأول في الشهادة الثانوية التخصصية في العلوم الاقتصادية لسنة 2011 بمعدل 98.88%، وحصلت على الشهادة الجامعية بدرجة الامتياز من جامعة جورج ميسون الأميركية بعد إيفادها للدراسة بالخارج.

عبد الجليل ومعيتيق يبحثان نتائج تنظيم إيفاد الدراسة بالخارج

وأشاد عبد الجليل، خلال اللقاء، بجهود الطالبة وقدراتها العلمية التي مكنتها من الحصول على قبول للدراسة بالجامعة الأفضل في العالم، مؤكدًا أن الالتحاق بالدراسة في الجامعات العالمية العريقة ليس بالأمر المستحيل متى توفرت القدرة والإرادة.

وأضاف أن «قبول الطالبة نجوى وقبول العديد من الطلبة الليبيين الآخرين المتميزين بالجامعات الـ300 الأولى في العالم دليل على قدرات الطلبة الليبيين خريجي المؤسسات التعليمية الليبية في المنافسة مع غيرهم من طلبة العالم».

وأوضح الوزير أن وزارة التعليم تهدف من وراء الإجراءات الإصلاحية لبرنامج الإيفاد بالخارج إلى تحقيق مبدأ الشفافية وإتاحة فرص المنافسة للجميع، وفقًا للمعايير التي حددتها.

وزير «تعليم الوفاق»: ماضون في تنفيذ برنامج الإيفاد للدراسة بالخارج لما فيه من فائدة للصالح العام

من جهتها بيّنت الطالبة نجوى، خلال اللقاء الذي حضره أمين عام اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم، ومدير إدارة الملحقيات وشؤون الموفدين، ومدير إدارة شؤون الجامعات، ومدير مكتب دعم وتمكين المرأة بالوزارة، أنها عازمة على الاستمرار في نفس المستوى المتميز، وأنها ترغب في التعاون مع الوزارة في تنفيذ مشروع تخرجها على الوضع التعليمي القائم ومقارنته بالمؤشرات الدولية، لافتة إلى أنّها ترغب في العودة للوطن فور حصولها على شهادة الماجستير للمساهمة في التطوير مع السواعد الليبية.

وزير التعليم بحكومة الوفاق الوطني يستقبل الطالبة نجوى اليازجي