ضبط كميات كبيرة من المواد الغذائية منتهية الصلاحية في أجدابيا

مواد غذائية منتهية الصلاحية في أجدابيا. (أرشيفية: الإنترنت)

ضبطت عناصر جهاز الحرس البلدي فرع أجدابيا أمس الخميس، كميات كبيرة من المواد الغذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك البشري في عدد من المحال التجارية بالمدينة.

وقال رئيس وحدة التحقيق بالجهاز النقيب علي الصبحي في تصريح إلى «بوابة الوسط»، اليوم الجمعة، إن جهاز الحرس البلدي فرع أجدابيا شنّ حملة أمنية موسعة على المحال التجارية بالمدينة وجرى خلالها ضبط كميات كبيرة من المواد الغذائية منتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستهلاك البشري من عدد من المحال التجارية.

وأشار إلى أنه رغم التنبيهات من الحرس البلدي إلى أصحاب المحال التجارية بالتأكد من صلاحية المواد الغذائية منتهية الصلاحية والتخلص منها، إلا أنهم لم يلتزموا بتلك التعليمات، ما جعلنا نقوم بحملة تفتيشية موسعة للتأكد من سلامة المواد الغذائية والإجراءات القانونية التي تسمح بمزاولة المهنة التجارية في أجدابيا.

وأكد أنه جرى نقل كميات كبيرة من المواد الغذائية منتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستهلاك البشري إلى مقر جهاز الحرس البلدي فرع أجدابيا والتحفظ على المضبوطات لإتلافها لاحقًا واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه البائعين.