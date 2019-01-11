وزير تعليم الوفاق: ربط احتياجات التعليم العام مع مخرجات التعليم العالي «ضرورة ملحة»

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 11 يناير 2019, 02:30 مساء
وزير التعليم في حكومة الوفاق الوطني عثمان عبد الجليل. (تعليم الوفاق)

أكد وزير التعليم في حكومة الوفاق الوطني الدكتور عثمان عبد الجليل، أن ربط احتياجات التعليم العام مع مخرجات التعليم العالي ضرورة ملحة وستعمل الوزارة على تطبيقها.

وقال وزير التعليم، خلال انطلاق الجلسة الحوارية حول تطوير كليات التربية، مساء الخميس، إن الوزارة نجحت في علاج عدد كبير من التشوهات في العملية التعليمية، معتبراً  أن وجود معلم غير متخصص إحدى هذه التشوهات التي تم القضاء عليها بتطبيق الملاك الوظيفي.

وأشار إلى حجم التحديات والصعوبات التي يعيشها القطاع نتيجة سياسات خاطئة استمرت لسنوات، مشدداً على التكاتف لمعالجتها وتم فتح باب النقاش للجميع.

حضر الجلسة الحوارية، وكيل وزارة تعليم الوفاق المهندس عادل جمعة، وبمشاركة عدد من رؤساء الجامعات وعمداء كليات التربية ومديري الإدارات والمكاتب بالوزارة.

وأكد وكيل التعليم العام، على ضرورة التنسيق بين الأقسام المفتوحة بالكليات وحاجة مناطقهم والذي سيؤتي ثماره من خلال التنسيق بين مراقبات التعليم والكليات المختلفة.

وفِي نهاية الجلسة تم الاتفاق على إحالة توصيات اللجنة إلى الجامعات لعرضها ومناقشتها وتقديم ملاحظاتهم بشأنها على أن يتم التنسيق لعقد ورشة عمل موسعة للبدء في تطبيقها خلال العام الجامعي القادم.

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