لبنان يدعو ليبيا لحضور القمة الاقتصادية العربية الشهر الجاري في بيروت

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 11 يناير 2019, 12:34 مساء
رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري. (الإنترنت)

دعا لبنان، ليبيا لحضور القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية، المزمع عقدها يومي 19 و20 من يناير الجاري، في بيروت.

وقالت اللجنة الإعلامية المنظمة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في بيان صادر عنها اليوم الجمعة، إن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، أبلغ عضوي اللجنة العليا موافقته على دعوة ليبيا على أن توجه الدعوة عبر القنوات الدبلوماسية، مشيرًا إلى أنه جرى إبلاغ مندوب ليبيا لدى جامعة الدول العربية.

وحول دعوة سورية، أوضح عضوا اللجنة، لرئيس مجلس النواب بري، أن هذه المسألة مرتبطة بقرار مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، وليس قراراً لبنانياً.

وأشار البيان إلى أن التحضيرات للقمة بدأت منذ شهر أغسطس الماضي بالتنسيق بين مختلف الإدارات الرسمية في لبنان. وشاركت ليبيا بوفد رفيع المستوى في القمة العربية التي عقدت في بيروت في العام 2002.

وكان رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، أكد ضرورة تأجيل القمة الاقتصادية العربية، عازيا السبب إلى تأخر تشكيل الحكومة في لبنان.

ونقل نواب عن بري قوله، «في غياب وجود حكومة، ولأن لبنان يجب أن يكون علامة جمع وليس علامة طرح، ولكيلا تكون هذه القمة هزيلة، نرى وجوب تأجيلها»، مؤكدا مجددا «ضرورة مشاركة سورية في مثل هذه القمة».

وشدد رئيس مجلس النواب اللبناني على ضرورة عقد جلسة لمجلس الوزراء لإقرار الموازنة وإحالتها إلى البرلمان، وقال، إنه لم يصل إليه بعد أي جواب ولم يسمع بدعوة مجلس الوزراء إلى الانعقاد لمناقشة الموازنة وإقرارها.

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