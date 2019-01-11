مستشفى قورينا: أكثر من 113 ألف متردد على العيادات الخارجية خلال 2018

مستشفى قورينا الطبي. (الإنترنت)

استقبل مستشفى قورينا التعليمي بمدينة شحات شرق البلاد، أكثر من 113 ألف متردد على العيادات الخارجية خلال العام الماضي.

وقال عضو مكتب الإعلام والتثقيف الصحي بالمستشفى محمد أبوعجيلة، في تصريح إلى «بوابة الوسط» الخميس، إنّ حوالي 113 ألفًا و326 مترددًا تلقوا الخدمات الطبية في العيادات الخارجية، كان أكثرها في عيادتي الأطفال والباطنة.

وأشار إلى أن قسم الإسعاف والطوارئ استقبل نحو 8682 حالات طارئة خلال العام الماضي، فضلاً عن تجاوز الحالات بقسم التحاليل 6407 حالة، إلى جانب أكثر من 5811 حالة بقسم الأشعة، بينما أجرى قسم العمليات نحو 406 عملية جراحية.

وافتتح رئيس الحكومة الموقتة، عبدالله الثني، مطلع العام الماضي قسم الإسعاف والطوارئ بمستشفى قورينا للأمومة والطفولة والطوارئ في مدينة شحات، الذي يتضمن غرفتي عمليات، كبرى وصغرى، وقسم العناية والإيواء (رجال ونساء) وقسم الأشعة ومعمل التحاليل وبنك الدم والصيدلية.

وافتتحت إدارة مستشفى قورينا الطبي العيادات الخارجية في ديسمبر 2016، وتضم عيادات الأطفال والباطنة والأسنان والعيون والجلدية وأنف وأذن وحنجرة والجراحة العامة، وجراحة العظام والنساء وجراحة المسالك وتصوير تلفزيوني وتخطيط قلب، والبخار، وحجرة خاصة بالإسعاف والطوارئ.