حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة (11 يناير 2019)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن تشهد ليبيا بدءًا من مساء اليوم تقلبات جوية على مناطق شمال ليبيا مصحوبة برياح نشطة مع سقوط أمطار تكون غزيرة على بعض المناطق، مصحوبة بزوابع رعدية وحبات البرد، واحتمال تساقط الثلوج على مرتفعات الجبل الغربي مع انخفاض في درجات الحرارة.
رأس أجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة
تتكاثر السحب من مساء اليوم مع فرصة سقوط امطار متوسطة الي جيدة وتكون غزيرة أحيانا يوم الغد تصحبها خلايا من السحب الرعدية مع حبات البرد واحتمالية تساقط الثلوج علي المرتفعات الجبلية والرياح جنوبية غربية معتدلة تتحول تدريجيا بداية من مساء اليوم إلى شمالية غربية نشطة إلى قوية يوم الغد، تتجاوز سرعتها 60كم/س، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين (11-17)مْ وتسجل انخفاضًا هذه الليلة ويوم الغد.
الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - جالو - مراده:
السماء قليلة السحب تتكاثر يوم غد مع فرصة سقوط أمطار متوسطة إلى جيدة وتكون غزيرة على بعض المناطق تصحبها خلايا من السحب الرعدية، والرياح جنوبية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة تتحول يوم غد إلى غربية فشمالية غربية نشطة إلى قوية أحيانا.
وتتراوح درجات الحـرارة القصـوى بين (14-18) مْ ولا تتجاوز (12) مْ على المرتفعات الجبلية وتسجل انخفاضًا من مساء يوم غد.
الجفرة - سبها - غـات - غدامس - الحمادة:
السماء صافية إلى قليلة السحب والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين (16-21)، لتسجل انخفاضًا بسيطًا هذه الليلة ويوم غد.
الكفرة - تازربو - السرير:
السماء قليلة السحب والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة، فيما تتراوح درجات الحـرارة القصـوى بين (17- 21)مْ.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على معظم مدن ومناطق ليبيا:
|
المدينة
|
درجة الحرارة الصغرى
(م)اليوم
|
درجة الحرارة العظمي (م)اليوم
|
طقس اليوم
|
درجة الحرارة الصغرى (م) غدا
|
درجة الحرارة العظمي (م) غدا
|
طقس يوم الغد
|
زواره
|
09
|
12
|
سقوط امطار متفرقة
|
07
|
11
|
سقوط امطار وزوابع رعدية
|
طرابلس
|
08
|
13
|
سقوط امطار متفرقة
|
06
|
11
|
سقوط امطار وزوابع رعدية
|
العزيزية
|
05
|
13
|
سقوط امطار متفرقة
|
04
|
11
|
سقوط امطار وزوابع رعدية
|
الزاوية
|
10
|
13
|
سقوط امطار متفرقة
|
06
|
11
|
سقوط امطار وزوابع رعدية
|
الخمس
|
07
|
14
|
سقوط امطار متفرقة
|
05
|
11
|
سقوط امطار وزوابع رعدية
|
مصراتة
|
08
|
14
|
سقوط امطار متفرقة
|
08
|
12
|
سقوط امطار وزوابع رعدية
|
سرت
|
06
|
16
|
سقوط امطار متفرقة
|
07
|
14
|
سقوط امطار وزوابع رعدية
|
نالوت
|
03
|
11
|
سقوط امطار متفرقة
|
01
|
09
|
سقوط امطار وزوابع رعدية
|
يفرن
|
02
|
11
|
سقوط امطار متفرقة
|
00
|
08
|
سقوط امطار وزوابع رعدية
|
غريان
|
04
|
12
|
سقوط امطار متفرقة
|
01
|
09
|
سقوط امطار وزوابع رعدية
|
ترهونة
|
04
|
13
|
سقوط امطار متفرقة
|
03
|
12
|
سقوط امطار وزوابع رعدية
|
بني وليد
|
06
|
14
|
مغطاة جزئيا بالسحب
|
04
|
13
|
احتمال سقوط امطار وزوابع رعدية
|
مزده
|
04
|
14
|
مغطاة جزئيا بالسحب
|
03
|
12
|
احتمال سقوط امطار وزوابع رعدية
|
ابونجيم
|
06
|
17
|
قليلة السحب
|
05
|
14
|
مغطاة جزئيا بالسحب
|
القريات
|
04
|
17
|
قليلة السحب
|
03
|
14
|
صافية الى قليلة السحب
|
هون
|
05
|
18
|
صافية الى قليلة السحب
|
04
|
15
|
صافية الى قليلة السحب
|
غدامس
|
04
|
16
|
قليلة السحب
|
03
|
14
|
صافية الى قليلة السحب
|
أوبارى
|
04
|
18
|
صافية الى قليلة السحب
|
03
|
17
|
صافية الى قليلة السحب
|
سبها
|
05
|
18
|
صافية الى قليلة السحب
|
04
|
16
|
صافية الى قليلة السحب
|
مرزق
|
04
|
17
|
صافية الى قليلة السحب
|
03
|
17
|
صافية الى قليلة السحب
|
القطرون
|
04
|
18
|
صافية الى قليلة السحب
|
01
|
17
|
صافية الى قليلة السحب
|
غات
|
05
|
21
|
صافية الى قليلة السحب
|
04
|
19
|
صافية الى قليلة السحب
|
رأس لأنوف
|
06
|
17
|
قليلة السحب
|
07
|
15
|
سقوط امطار وزوابع رعدية
|
البريقة
|
08
|
18
|
قليلة السحب
|
09
|
15
|
سقوط امطار وزوابع رعدية
|
اجدابيا
|
08
|
17
|
قليلة السحب
|
09
|
16
|
سقوط امطار وزوابع رعدية
|
بنغازي
|
04
|
15
|
قليلة السحب
|
06
|
15
|
سقوط امطار وزوابع رعدية
|
مرج
|
02
|
14
|
مغطاة جزئيا بالسحب
|
04
|
13
|
سقوط امطار وزوابع رعدية
|
البيضاء
|
01
|
13
|
مغطاة جزئيا بالسحب
|
03
|
12
|
سقوط امطار وزوابع رعدية
|
شحات
|
01
|
12
|
مغطاة جزئيا بالسحب
|
03
|
12
|
سقوط امطار وزوابع رعدية
|
درنة
|
03
|
15
|
مغطاة جزئيا بالسحب
|
03
|
14
|
سقوط امطار وزوابع رعدية
|
طبرق
|
04
|
16
|
مغطاة جزئيا بالسحب
|
05
|
17
|
سقوط امطار وزوابع رعدية
|
جالو
|
06
|
18
|
صافية الى قليلة السحب
|
06
|
19
|
قليلة السحب
|
الجغبوب
|
06
|
17
|
صافية الى قليلة السحب
|
07
|
19
|
قليلة السحب
|
السرير
|
06
|
19
|
صافية الى قليلة السحب
|
07
|
20
|
صافية الى قليلة السحب
|
تازربو
|
06
|
19
|
صافية الى قليلة السحب
|
05
|
20
|
صافية الى قليلة السحب
|
الكفرة
|
05
|
19
|
صافية الى قليلة السحب
|
06
|
20
|
صافية الى قليلة السحب