حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة (11 يناير 2019)

أرشيفية.

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن تشهد ليبيا بدءًا من مساء اليوم تقلبات جوية على مناطق شمال ليبيا مصحوبة برياح نشطة مع سقوط أمطار تكون غزيرة على بعض المناطق، مصحوبة بزوابع رعدية وحبات البرد، واحتمال تساقط الثلوج على مرتفعات الجبل الغربي مع انخفاض في درجات الحرارة.

رأس أجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

تتكاثر السحب من مساء اليوم مع فرصة سقوط امطار متوسطة الي جيدة وتكون غزيرة أحيانا يوم الغد تصحبها خلايا من السحب الرعدية مع حبات البرد واحتمالية تساقط الثلوج علي المرتفعات الجبلية والرياح جنوبية غربية معتدلة تتحول تدريجيا بداية من مساء اليوم إلى شمالية غربية نشطة إلى قوية يوم الغد، تتجاوز سرعتها 60كم/س، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين (11-17)مْ وتسجل انخفاضًا هذه الليلة ويوم الغد.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - جالو - مراده:

السماء قليلة السحب تتكاثر يوم غد مع فرصة سقوط أمطار متوسطة إلى جيدة وتكون غزيرة على بعض المناطق تصحبها خلايا من السحب الرعدية، والرياح جنوبية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة تتحول يوم غد إلى غربية فشمالية غربية نشطة إلى قوية أحيانا.

وتتراوح درجات الحـرارة القصـوى بين (14-18) مْ ولا تتجاوز (12) مْ على المرتفعات الجبلية وتسجل انخفاضًا من مساء يوم غد.

الجفرة - سبها - غـات - غدامس - الحمادة:

السماء صافية إلى قليلة السحب والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين (16-21)، لتسجل انخفاضًا بسيطًا هذه الليلة ويوم غد.

الكفرة - تازربو - السرير:

السماء قليلة السحب والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة، فيما تتراوح درجات الحـرارة القصـوى بين (17- 21)مْ.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على معظم مدن ومناطق ليبيا: