وصول أطباء أوكرانيين للعمل بمركز طبرق الطبي

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | الجمعة 11 يناير 2019, 10:39 صباحا
مركز طبرق الطبي. (أرشيفية: الإنترنت)

أكد مدير إدارة الشؤون الطبية بمركز طبرق الطبي الدكتور عدنان بودية، وصول عدد من الأطباء من أوكرانيا للعمل بقسم الإسعاف والطوارئ بالمركز.

وقال بودية في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إنه تنفيذا لخطة العمل لسنة 2019، التي وضعتها إدارة المركز لتحسين الخدمة بقسم الإسعاف والطوارئ، وصل صباح الخميس إلى مطار بنينا الدولي، المجموعة الأولى من الأطباء الأكرانيين الذين تم اختيارهم من اختصاصات الجراحة العامة والعظام  لقسم الإسعاف والطوارئ وتخصص التخدير للعمل بمركز طبرق الطبي.

وأضاف مدير إدارة الشؤون الطبية بمركز طبرق الطبي، أن وصول الأطباء يأتي كدفعة أولى للعمل بقسم الإسعاف والطوارئ بمركز طبرق الطبي، مشيرًا إلى أن هناك عددًا كبيرًا من الأطباء الأجانب تركوا العمل بسبب عدم وجود حوالات بالعملة الصعبة من مركزي طرابلس لبلدان هؤلاء الأطباء.

وافتتح مركز طبرق الطبي مؤخرا عددًا من الأقسام الطبية منها جراحة الصدر والقسطرة القلبية والأورام، وقام بتوطين العلاج بالداخل باستدعاء عدد من الأطباء والاستشاريين لإجراء العمليات المعقدة لبعض المرضى مجانا.

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