كلية الهندسة بسبها تنظم ورشة عمل حول أزمة الكهرباء في الجنوب الليبي

كلية هندسة الطاقة والتعدين بجامعة سبها تنظم ورشة عمل حول تحسين أداء الشبكة العامة للكهرباء بالجنوب. (تصوير: رمضان كرنفودة)

نظمت كلية هندسة الطاقة والتعدين بجامعة سبها أمس الخميس ورشة عمل حول تحسين أداء الشبكة العامة للكهرباء بالمنطقة الجنوبية تحت إشراف وتنظيم كلية هندسة الطاقة والتعدين بسبها، بحضور عدد من أعضاء هيئة التدريس ومهندسي شركة الكهرباء ومؤسسات المجتمع المدني.

وقال الدكتور عميد كلية هندسة الطاقة والتعدين في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إن كلية هندسة الطاقة والتعدين سلطت الضوء على ما تعانيه المنطقة الجنوبية من مشكلة شبكة التيار الكهربائي، مشيرًا إلى ضرورة إيجاد حلول ربما تساهم فى رفع كفاءة الشبكة الكهربائية، من خلال التوصيات بهدة الورشة إلى الجهات ذات الاختصاص.

من جانبه، قال الدكتور بشير كياري رئيس اللجنة العلمية للورشة في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إن الورشة تضمنت قرابة 9 ورقات قدمت من مختصين بالشأن الكهربائي وأكادميين حول شبكة المنطقة الجنوبية وأسباب الانقطاعات، إلى جانب مشاريع نقل الطاقة الكهربائية بالمنطقة ومشروع محطة أوباري الغازية، فضلا عن مدى إمكانية مساهمة تقنيات الطاقة الشمسية الحرارية في حل مشكلة أحمال الشبكة العامة للكهرباء.

وتعاني ليبيا عامة والجنوب خاصة من تذبذب شبكة التيار الكهربائي صيفا وشتاء نتيجة خروج عدة محطات عن الخدمة وعدم تلبية بعض المناطق فى ليبيا، في عملية طرح الأحمال، فضلا عن سرقة آليات ومعدات الشركة العامة للكهرباء وتخريب بعض المحطات.