ميناء بنغازي يستقبل أكثر من 1800 سيارة من أوروبا وكوريا وآلاف الأطنان من الحبوب

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | الجمعة 11 يناير 2019, 08:59 صباحا
سفينة في ميناء بنغازي. (الإنترنت)

أكد الناطق باسم إدارة ميناء بنغازي البحري مفتاح الشهيبي وصول عدد من البواخر لميناء بنغازي البحري مساء أمس الأربعاء.

وقال الشهيبي في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إن سفينة السيارات (قراند نيورك) دخلت ميناء بنغازي وعلى متنها 946 سيارة قادمة من أوروبا.

وأضاف الشهيبي: «كما دخلت سفينة لنقل الحبوب (فيدرل أدي) الوكيل الملاحي لشركة الأفق اللامع للتوكيلات الملاحية  وعلى متنها 27000 طن من حبوب القمح».

وتابع أن ميناء بنغازي استقبل -كذلك- سفينة نقل السيارات (كاجين) الوكيل الملاحي لشركة ميار ليبيا للتوكيلات الملاحية وعلى متنها 931 سيارة قادمة من دولة كوريا.

وأشار الناطق باسم إدارة ميناء بنغازي البحري إلى أن  سفينة نقل الحبوب (أسبيرتا) الوكيل الملاحي لشركة الواحة الجنوبية تنتظر في المخطاف وعلى متنها 9700 طن من حبوب الشعير.

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