تحديد ميزانية 2019.. تفاصيل الجلسة التاسعة للحوار الاقتصادي في تونس

جانب من الجلسة التاسعة للحوار الاقتصادي في تونس

عقدت اليوم الخميس في العاصمة التونسية الجلسة التاسعة للحوار الاقتصادي، بحضور محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير، ونائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق، ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، وعدد من ممثلي المؤسسات الاقتصادية بليبيا.

وأوضح بيان صادر عن المصرف المركزي أنّ الجلسة التاسعة للحوار الاقتصادي استعرضت نتائج الإصلاحات الاقتصادية، ومناقشة الترتيبات المالية لعام 2018 والعام الحالي 2019.

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وأشار المشاركون، وفق البيان، إلى ضرورة «إعطاء أهمية كبييرة لمشروعات التنمية، وتحقيق المزيد من الاستقرار المالي والاقتصادي في ليبيا»، بالإضافة إلى دعم الجهود لزيادة معدلات إنتاج النفط، وتدوير عجلة الاقتصاد، وتفعيل دور القطاع الخاص.

وفيما لم يذكر البيان تفاصيل أخرى عن هوية المشاركين في الجلسة التاسعة للحوار الاقتصادي، فإنّ قناة «ليبيا الأحرار» نقلت عن نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق قوله إن المجتمعون اتفقوا على أن تتراوح قيمة الميزانية العامة للدولة للعام الجاري، ما بين 47 و51 مليار دينار.

وأضاف معيتيق أن الميزانية الجديدة ستتضمن صيانة بعض المناطق المدمرة في مدينتي بنغازي وسرت، بالإضافة إلى تنمية وتأهيل بعض مدن الجنوب، لافتًا في الوقت نفسه إلى أن «المجلس الرئاسي وضع خطة لتقليل الصرف العام لدى الوزارات بحكومة الوفاق لمحاربة الفساد المالي»، وفق قوله.

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واستضافت العاصمة التونسية خلال الأشهر الماضية عدة لقاءات انتهت إلى وضع برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي اعتمده المجلس الرئاسي العام الماضي، وبدأ بتحديد قيمة الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي بنسبة 183%، وفقًا للنشرة اليومية لأسعار صرف الدينار الليبي مقابل العملات الأجنبية التي تصدر عن المصرف المركزي.

جانب من الجلسة التاسعة للحوار الاقتصادي في تونس

جانب من الجلسة التاسعة للحوار الاقتصادي في تونس