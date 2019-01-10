في العدد 164: زيارة سلامة للجزائر.. وشروط وهواجس الملتقى الوطني.. وجدل قانون انتخاب الرئيس قبل الدستور

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 10 يناير 2019, 09:26 مساء
العدد 164 من جريدة «الوسط» الصادر الخميس، 10 يناير 2019. (بوابة الوسط)

صدر اليوم الخميس العدد 164 من جريدة «الوسط»، مسلطًا الضوء على أبعاد وتداعيات زيارة المبعوث الأممي غسان سلامة إلى الجزائر هذا الأسبوع، مع اقتراب موعد انعقاد الملتقى الوطني الليبي والمقرر هذا الشهر، عبر السعي للاستفادة من شبكة علاقات المسؤولين الجزائريين مع أنصار نظام القذافي وتيارات قبلية، وأخرى محسوبة على الإسلام السياسي لحضورالملتقى.

وفي تقرير مفصل، تركز «الوسط» على رأى المراقبين والمحللين في طرح مجلس النواب قانون انتخاب رئيس الدولة في الوقت الحالي، حيث اعتبره البعض قفزة للأمام متخطية المسارات السياسة، إذ لم يتم إقرار دستور للبلاد وما يتضمنه بالنص على نظام الحكم، فيما رأى آخرون أنّ عدم إنجاز أيٍّ من الخطوات المتفق عليها لإنهاء المرحلة الانتقالية ربما كانت الدافع وراء طرح القانون.

للاطلاع على العدد 164 من جريدة «الوسط» اضغط هنا

وفي الحلقة الأخيرة من تقرير المسار التشاوري للملتقى الوطني، تستعرض «الوسط» ما قاله المشاركون في اجتماعات الليبيين عن الأولويات الوطنية والحكومية، وكيف رأوا الحق في الأمن وقضايا الدفاع ووحدة المؤسسات العسكرية والأمنية وإنهاء الفترة الانتقالية ..؟ والمبادئ التي انبثقت عن الاجتماعات التي دامت أربعة أشهر هذا العام.

وفي الصفحات الاقتصادية، تعرض «الوسط» المخالفات التي رصدها التقرير السنوي لديوان المحاسبة بالبيضاء للعام 2017 بشأن مخالفات إدارة المصرف المركزي بالبيضاء، علاوة على تقديرات مصدر مسؤول في وزارة المالية بحكومة الوفاق بشأن إجمالي مرتبات المتقاعدين في الترتيبات المالية للعام الجديد.

وفي الصفحات الفنية، يوضح الفنان خالد الفاضلي تفاصيل اشتراكه مع الفنان فرج عبدالكريم في عمل تلفزيوني من المقررعرضه في رمضان المقبل، كما ننشر في العدد الجديد تصريحات للفنان المصري حسين فهمي، والذي أبدى فيها اعتزازه وسعادته بتكريمه الأخير من المهرجان القومي للسينما المصرية.

للاطلاع على العدد 164 من جريدة «الوسط» اضغط هنا

وفي الصفحات الثقافية، تستعرض «الوسط» أبعاد المشهد النقدي الليبي الحديث، وأوجه القصور الذي يلحق طبيعة العمل النقدي على المستويين المحلي والعربي، عبر حوار مع الناقدين عبد الحكيم المالكي والدكتور حسن الأشلم بمصراتة.

أما صفحات الرياضة فقد ركزت على فوز مصر بتنظيم بطولة الأمم الأفريقية المقبلة، بعدها تنفس الليبيون الصعداء، إذ لم يعد يفصل صعود المنتخب الليبي الأول لكرة القدم للأمم الأفريقية المقبلة، سوى الفوز على جنوب أفريقيا «الأولاد»، في المباراة المقرر إقامتها بتونس شهر مارس المقبل، ضمن ختام تصفيات المجموعة الخامسة المؤهلة.

وكان التصويت على تنظيم البطولة جرى في اجتماع «الكونغرس» بالعاصمة السنغالية داكار، بعد أن دخلت مصر في منافسة مع جنوب أفريقيا بدلاً عن الكاميرون التي سُحب منها التنظيم لعدم الوفاء بالالتزامات المطلوبة، وكأن جنوب أفريقيا جاءت في الطريق مرتين، الأولى أمام مصر بشأن التنظيم، وتحقق الهدف بإسناد البطولة لمصر، والثانية تتوقف على أقدام الفرسان أنفسهم.

وتقدمت مصر بملف شامل تضمن الموافقة الكتابية للحكومة المصرية، بعكس جنوب أفريقيا التي تقدمت دون هذا الإقرار كشرط أساسي لإسناد المهمة.

للاطلاع على العدد 164 من جريدة «الوسط» اضغط هنا

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

العيساوي: التغيير في جهازي المعاون مرفوض
رياضة محلية
دار «تيفاني» تكشف مصدر الماس المستخدم بمجوهراتها
منوعات
شاهد كيف احتفل ليفربول باحتفاظ نجمه صلاح بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا
رياضة عالمية
جندي بريطاني مبتور الساق يحاول عبور الأطلسي منفردًا
منوعات
تراجع جمـاعي للعملات الدولية أمام الدينار الليبي
ليبيا
فتحي باشاغا: مبالغ الإعاشة لوزارة الداخلية وصلت إلى 300 مليون دينار ووجدنا بها ...
ليبيا
تكاليف الاستيراد تخنق إنتاج مصنع الشاحنات الوحيد في ليبيا
ليبيا
اتحاد الكرة الليبي يعقد مؤتمرًا صحفيًا بسبب مصر و«كان 2019»
رياضة محلية
تنويه من بعثة الأمم المتحدة بشأن الملتقى الوطني الليبي
ليبيا
غوارديولا يرد على «مؤامرة» العشب أمام ليفربول
رياضة عالمية
أبرزها الجنسية والسن.. 10 شروط في مشروع قانون انتخاب رئيس الدولة الليبية
ليبيا
السراج يلتقي رئيس الأهلي بنغازي ويصدر قرارات هامة
رياضة محلية
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

لص يرتكب خطأً فادحًا بمهاجمته بطلة فنون قتالية