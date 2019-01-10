بالصور.. العمليات الخاصة: الوضع الأمني بمجمع ذات العماد تحت السيطرة

عناصر الأمن بمجمع ذات العماد في طرابلس (قوة العمليات الخاصة)

أكدت قـوة العمليـات الخاصة أنّ الوضع الأمني بمجمع ذات العماد في العاصمة طرابلس تحت السيطرة، لافتة إلى عدم تسجيل أي اختراق أمني، وفق ما جرى تداوله خلال الساعات الماضية.

ونشرت القوة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، صورًا لعناصرها وهي تتمركز بالمنطـقة المحيطة بذات العماد، فيما تشهد المنطقة هدوءًا واستقرارًا أمنيًا.

داخلية الوفاق: لم نتلق بلاغات عن تهديدات إرهابية تستهدف بعض المرافق

وكان مصدر بوزارة الداخلية لحكومة الوفاق الوطني قال لـ«بوابة الوسط»، إن الوزارة لم تتلق أي معلومات من أيّة جهة بخصوص تهديدات إرهابية تستهدف مرافق بمدينة طرابلس.

لكنّ مصدرًا آخر قال إن تحذيرًا وصل لإحدى الشركات الأجنبية مساء أمس الأربعاء، التي لديها مقر بمجمع ذات العماد، بوجود احتمال لوقوع عمل إرهابي بالمجمع، الأمر الذي تعامل معه رجال الأمن بصورة جدية، وأخلوا المكان حفاظًا على أرواح المواطنين.

عناصر الأمن بمجمع ذات العماد في طرابلس (قوة العمليات الخاصة)

عناصر الأمن بمجمع ذات العماد في طرابلس (قوة العمليات الخاصة)

عناصر الأمن بمجمع ذات العماد في طرابلس (قوة العمليات الخاصة)

عناصر الأمن بمجمع ذات العماد في طرابلس (قوة العمليات الخاصة)

عناصر الأمن بمجمع ذات العماد في طرابلس (قوة العمليات الخاصة)

عناصر الأمن بمجمع ذات العماد في طرابلس (قوة العمليات الخاصة)