أبو الغيط وسلامة يستعرضان ترتيبات عقد الملتقى الوطني الليبي

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط والمبعوث الأممي إلي ليبيا غسان سلامة

استعرض الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبوالغيط، في مكالمة هاتفية اليوم الخميس مع المبعوث الأممي إلي ليبيا، غسان سلامة، آخر التطورات السياسية والأمنية في ليبيا، وترتيبات عقد الملتقى الوطني الجامع خلال الأسابيع المقبلة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، السفير محمود عفيفي، أن «أبو الغيط وسلامة استعرضا التحضيرات والترتيبات التي تقوم بها البعثة الأممية لتنظيم وعقد الملتقى الوطني الجامع خلال الأسابيع القليلة المقبلة».

الملتقى الوطني الليبي بين توفر شروطه وهواجس دول الجوار

وأشار إلى أن الطرفين «اتفقا على مواصلة التنسيق والتعاون الوثيق بين الجامعة العربية والأمم المتحدة لمرافقة الأطراف الليبية، وتشجيعها على تحمّل مسؤولياتها بغية استكمال المسار السياسي وتمهيد الأرضية السياسية والقانونية أمام إجراء الاستفتاء على الدستور وإتمام الانتخابات التشريعية والرئاسية على النحو الذي يتطلع إليه أبناء الشعب الليبي».

وأضاف المتحدث الرسمي، وفق ما نقلت وكالة «آكي»، الإيطالية، أن «الاتصال تناول أيضًا الحاجة إلى مساندة مجمل الجهود والترتيبات القائمة لتثبيت الأمن والاستقرار في مختلف المناطق الليبية، وتوحيد المؤسسات الليبية، ودعم الخطوات الإصلاحية التي أقرها المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني على الصعيدين الاقتصادي والمالي».

غسان سلامة يطلع السراج على جهود البعثة الأممية لعقد الملتقى الوطني

ويُكثّف المبعوث الأممي جهوده المحلية والإقليمية في إطار التحضير لعقد الملتقى الوطني المرتقب، والتي يعتبرها مراقبون فصلاً جديدًا يراهن عليه الجميع لخروج ليبيا من أزمة تعيشها منذ سنوات.

ونصّت استنتاجات باليرمو على إقامة المؤتمر الوطني الجامع مطلع العام الجاري، وأعقبها إصدار رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج قرارًا بتسمية اللجنة التحضيرية للإعداد للمؤتمر.

وكان المبعوث الأممي غسان سلامة عبّـر عن ارتياحه للتقدم المحرز في الاستعدادات لعقد الملتقى الوطني الليبي «المؤتمر الجامع» بحضور مختلف الفرقاء الليبيين، مما يمهد لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية بعد استكمال المنظومة التشريعية الخاصة بها والمصادقة على الدستور.