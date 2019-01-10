غسان سلامة يطالب السراج بالإسراع في تنفيذ الترتيبات الأمنية بطرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 10 يناير 2019, 07:32 مساء
المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة يجتمع مع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج

طالب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة غسان سلامة، رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج بضرورة الإسراع في تنفيذ الترتيبات الأمنية بالعاصمة طرابلس.

جاء ذلك خلال لقاء جمعهما بحضور نائبة المبعوث الأممي للشؤون السياسية ستيفاني ويليامز، حيث جرى مناقشة التحضيرات الجارية للملتقى الوطني الجامع.

غسان سلامة يطلع السراج على جهود البعثة الأممية لعقد الملتقى الوطني

وأشار بيان نشرته بعثة الأمم المتحدة عبر صفحتها على «فيسبوك» إلى أنّ غسان سلامة حثّ على «ضرورة الإسراع في تنفيذ الترتيبات الأمنية في طرابلس ومواصلة الإصلاحات الاقتصادية وتقديم الخدمات للمواطنين».

وكان المجلس الرئاسي بدأ إجراءات تنفيذ ترتيبات أمنية، وفق ما وردت في الاتفاق السياسي بالصخيرات، في إطار توحيد مؤسسات الدولة الأمنية للانتقال بالبلاد إلى مرحلة الاستقرار الدائم، بالتوازي مع إقرار حزمة من إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي بدأت بفرض رسم على مبيعات النقد الأجنبي.

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