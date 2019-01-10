مجلس الدولة ينفي إخلاء مقره بفندق المهاري

شعار المجلس الأعلى للدولة

نفى المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة، اليوم الخميس، «صحة الأنباء المتداولة حول إخلاء مقر المجلس بفندق المهاري بسبب خطر أمني».

وأكد المكتب الإعلامي في بيان عبر صفحته على «فيسبوك»، إلى أنّ لجان المجلس تمارس عملها الطبيعي داخل المقر، حيث عقدت اللجنة المكلفة بإعداد تصور للملتقى الوطني الجامع اجتماعها اليوم الخميس بشكل اعتيادي,

وطالب المجلس «كافة وسائل الإعلام بتحري الدقة عند نقل الأخبار وعدم الانجرار وراء الشائعات».

داخلية الوفاق: لم نتلق بلاغات عن تهديدات إرهابية تستهدف بعض المرافق

وكان مصدر بوزارة الداخلية لحكومة الوفاق الوطني قال لـ«بوابة الوسط»، إن الوزارة لم تتلق أي معلومات من أيّة جهة بخصوص تهديدات إرهابية تستهدف مرافق بمدينة طرابلس.

لكنّ مصدرًا آخر قال إن تحذيرًا وصل لإحدى الشركات الأجنبية مساء أمس الأربعاء، التي لها مقر بمجمع ذات العماد، بوجود احتمال لوقوع عمل إرهابي بالمجمع، الأمر الذي تعامل معه رجال الأمن بصورة جدية، وأخلوا المكان حفاظًا على أرواح المواطنين.