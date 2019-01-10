مجلس الدولة ينفي إخلاء مقره بفندق المهاري

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 10 يناير 2019, 07:08 مساء
شعار المجلس الأعلى للدولة

نفى المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة، اليوم الخميس، «صحة الأنباء المتداولة حول إخلاء مقر المجلس بفندق المهاري بسبب خطر أمني».

وأكد المكتب الإعلامي في بيان عبر صفحته على «فيسبوك»، إلى أنّ لجان المجلس تمارس عملها الطبيعي داخل المقر، حيث عقدت اللجنة المكلفة بإعداد تصور للملتقى الوطني الجامع اجتماعها اليوم الخميس بشكل اعتيادي,

وطالب المجلس «كافة وسائل الإعلام بتحري الدقة عند نقل الأخبار وعدم الانجرار وراء الشائعات».

داخلية الوفاق: لم نتلق بلاغات عن تهديدات إرهابية تستهدف بعض المرافق

وكان مصدر بوزارة الداخلية لحكومة الوفاق الوطني قال لـ«بوابة الوسط»، إن الوزارة لم تتلق أي معلومات من أيّة جهة بخصوص تهديدات إرهابية تستهدف مرافق بمدينة طرابلس.

لكنّ مصدرًا آخر قال إن تحذيرًا وصل لإحدى الشركات الأجنبية مساء أمس الأربعاء، التي لها مقر بمجمع ذات العماد، بوجود احتمال لوقوع عمل إرهابي بالمجمع، الأمر الذي تعامل معه رجال الأمن بصورة جدية، وأخلوا المكان حفاظًا على أرواح المواطنين.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

العيساوي: التغيير في جهازي المعاون مرفوض
رياضة محلية
دار «تيفاني» تكشف مصدر الماس المستخدم بمجوهراتها
منوعات
شاهد كيف احتفل ليفربول باحتفاظ نجمه صلاح بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا
رياضة عالمية
جندي بريطاني مبتور الساق يحاول عبور الأطلسي منفردًا
منوعات
تراجع جمـاعي للعملات الدولية أمام الدينار الليبي
ليبيا
فتحي باشاغا: مبالغ الإعاشة لوزارة الداخلية وصلت إلى 300 مليون دينار ووجدنا بها ...
ليبيا
تكاليف الاستيراد تخنق إنتاج مصنع الشاحنات الوحيد في ليبيا
ليبيا
اتحاد الكرة الليبي يعقد مؤتمرًا صحفيًا بسبب مصر و«كان 2019»
رياضة محلية
تنويه من بعثة الأمم المتحدة بشأن الملتقى الوطني الليبي
ليبيا
غوارديولا يرد على «مؤامرة» العشب أمام ليفربول
رياضة عالمية
أبرزها الجنسية والسن.. 10 شروط في مشروع قانون انتخاب رئيس الدولة الليبية
ليبيا
السراج يلتقي رئيس الأهلي بنغازي ويصدر قرارات هامة
رياضة محلية
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

لص يرتكب خطأً فادحًا بمهاجمته بطلة فنون قتالية