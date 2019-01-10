داخلية الوفاق: لم نتلق بلاغات عن تهديدات إرهابية تستهدف بعض المرافق

القاهرة - بوابة الوسط: أسماء بن سعيد | الخميس 10 يناير 2019, 05:42 مساء
وزارة الداخلية لحكومة الوفاق الوطني

قال مصدر من وزارة الداخلية لحكومة الوفاق الوطني إن الوزارة لم تتلق أي معلومات من أيّة جهة بخصوص تهديدات إرهابية تستهدف مرافق بمدينة طرابلس.

وأضاف المصدر في اتصال بـ«بوابة الوسط» أن ما جرى صباح اليوم من إخلاء بعض الأماكن الحكومية أوالتجارية جاء بمبادرة من عناصر الأمن المكلفة بحراسة تلك الأماكن، حرصًا منهم على أرواح المواطنين خاصة بعد انتشار معلومة عبر وسائل التواصل الاجتماعي تتعلق بتهديدات تستهدف إحدى الشركات التي تتخذ من مجمع ذات العماد الإداري مقرًا لها.

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وأكد أصحاب محال تجارية في مجمع ذات العماد بالعاصمة طرابلس اليوم الخميس، أن رجال الأمن طلبوا منهم مغادرة المجمع بين الساعة الحادية عشرة والثانية عشرة ظهرًا، تحسبًا لوقوع أي عملية إرهابية.

وقال مصدر في اتصال هاتفي مع «بوابة الوسط»، إن تحذيرًا وصل لإحدى الشركات الأجنبية مساء أمس الأربعاء، التي لها مقر بمجمع ذات العماد، بوجود احتمال لوقوع عمل إرهابي بالمجمع، الأمر الذي تعامل معه رجال الأمن بصورة جدية، وأخلوا المكان حفاظًا على أرواح المواطنين.

كما أكد آخرون أن رجال الأمن لم يعثروا على أيّ أجسام غريبة في المكان، كما ورد تداوله على صفحات التواصل الاجتماعي.

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