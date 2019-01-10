«مجلس الدولة» يلتقي ممثلين عن حزبي «التغيير» و«الوطن» للتحضير للملتقى الوطني

أعضاء بالمجلس الأعلى للدولة يعقدون اجتماعين متتالين مع ممثلين عن حزبي «التغيير» و«الوطن»

عقدت لجنة المؤتمر الوطني الجامع بالمجلس الأعلى للدولة برئاسة محمد بوغمجة والمقرر «هناء العرفي» اجتماعين متتالين اليوم الخميس، مع ممثلين عن حزبي «التغيير» و«الوطن».

وأشار بيان للمكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة، إلى أنّ الاجتماع جاء «استكمالاً للاجتماعات المنعقدة سابقًا مع الأحزاب السياسية في ليبيا، بغرض التشاور ومشاركة الرؤى الخاصة بإعداد تصور عام حول الملتقى الوطني الجامع».

وأضاف أنّ الاجتماعات تهدف إلى صياغة مذكرة شاملة يتم التوافق عليها مع كافة الأجسام، تحضيرًا للملتقى المزمع عقده خلال الفترة المقبلة.

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ونصّت استنتاجات باليرمو على إقامة المؤتمر الوطني الجامع مطلع العام الجاري، وأعقبها إصدار رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج قرارًا بتسمية اللجنة التحضيرية للإعداد للمؤتمر.

ويعتبر المؤتمر الوطني المرتقب، وفق مراقبين، فصلاً جديدًا يراهن عليه الجميع لخروج ليبيا من أزمة تعيشها منذ سنوات، بالنظر إلى وضع إطار زمني للملتقى يكون في الأسابيع الأولى من 2019.

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وكان المبعوث الأممي غسان سلامة عبّـر عن ارتياحه للتقدم المحرز في الاستعدادات لعقد الملتقى الوطني الليبي «المؤتمر الجامع» بحضور مختلف الفرقاء الليبيين، مما يمهد لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية بعد استكمال المنظومة التشريعية الخاصة بها والمصادقة على الدستور.