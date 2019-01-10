غسان سلامة يطلع السراج على جهود البعثة الأممية لعقد الملتقى الوطني

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 10 يناير 2019, 04:21 مساء
رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج يجتمع مع المبعوث الأممي غسان سلامة ونائبته ستيفاني ويليامز

اجتمع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، اليوم الخميس، بمقر المجلس في طرابلس مع كل من رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سلامة، ونائبه للشؤون السياسية السفيرة ستيفاني ويليامز.

وأشار بيان نشرته صفحة حكومة الوفاق على «فيسبوك» إلى أنّ الاجتماع تناول مستجدات الوضع السياسي في البلاد، في ضوء التطورات الأخيرة.

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وأضاف البيان أنّ غسان سلامة أطلع السراج على الخطوات التي اتخذتها البعثة الأممية لإنجاح الملتقى الوطني الجامع المزمع عقده قريبًا، والذي سيضم ممثلين عن الفعاليات والمكونات السياسية والاجتماعية والثقافية دون إقصاء أحد، ويستهدف إتمام الاستحقاق الدستوري الانتخابي الذي يتطلع إليه جميع الليبيين.

ونصّت استنتاجات باليرمو على إقامة المؤتمر الوطني الجامع مطلع العام الجاري، وأعقبها إصدار رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج قرارًا بتسمية اللجنة التحضيرية للإعداد للمؤتمر.

ويعتبر المؤتمر الوطني المرتقب، وفق مراقبين، فصلاً جديدًا يراهن عليه الجميع لخروج ليبيا من أزمة تعيشها منذ سنوات، بالنظر إلى وضع إطار زمني للملتقى يكون في الأسابيع الأولى من 2019.

وكان المبعوث الأممي غسان سلامة عبّـر عن ارتياحه للتقدم المحرز في الاستعدادات لعقد الملتقى الوطني الليبي «المؤتمر الجامع» بحضور مختلف الفرقاء الليبيين، مما يمهد لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية بعد استكمال المنظومة التشريعية الخاصة بها والمصادقة على الدستور.

رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج يجتمع مع المبعوث الأممي غسان سلامة ونائبته ستيفاني ويليامز
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