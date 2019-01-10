إصابة شاب برصاص عشوائي أمام منزله في درنة

مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث في بنغازي. (الإنترنت)

أصيب مواطن يدعى «الصادق فرج الصادق» (27 عامًا) برصاص عشوائي، أمام منزله في مدينة درنة.

ونُقل الصادق إلى مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث في مدينة بنغازي بعد تلقيه الإسعافات الأولية، حيث أصيب برصاصة في الصدر.

الرصاص العشوائي يتحصّن بـ«الغطاء الاجتماعي».. ضحايا بالعشرات وتحذيرات أمنية

وقالت مسؤولة مكتب الإعلام بمستشفى الجلاء فاديا البرغثي في تصريح إلى «بوابة الوسط»، اليوم الخميس، إن الصادق لا يزال يتلقى العلاج في المستشفى.

يذكر أن درنة تشهد اشتباكات بوسط المدينة، ومواجهات عنيفة بين قوات الجيش الليبي والتنظيمات الإرهابية التي تتحصّن بمنطقة المدينة القديمة وسط البلاد.